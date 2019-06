Ballando, gioia e dolore. Lasse vince e finisce in ospedale: sarà operato

Trionfa Lasse Matberg. Il vichingo norvegese ha vinto un’edizione da ricordare per Milly Carlucci e tutto il pubblico di Ballando con e stelle. Un’edizione densa di avvenimenti e spesso anche di veleni con la partecipazione di Suor Cristina che ha attirato su di sé attenzioni e critiche. L’ufficiale di Marina e webstar norvegese, ha vinto in coppia con la ballerina Sara Di Vaira tra gli applausi del pubblico in studio e quello da casa. Alla gioia per il trionfo, però, è seguita una brutta giornata per il biondo concorrente: Lasse è infatti finito in ospedale, in seguito a un infortunio subito proprio nel corso dell’ultima sfida con Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, arrivati secondi.

Lasse Matberg ha improvvisamente sentito un dolore forte al gomito, ma ha continuato a ballare fino alla fine stringendo i denti. Poi, la corsa al pronto soccorso e le cure, con tanto di braccio ingessato: è lo stesso scandinavo ad aver pubblicato le relative immagini, spiegando di aver riportato uno strappo muscolare. Ora lo attende ora un’operazione chirurgica. Continua dopo la foto









“Sono andato in ospedale subito dopo la finale. Dopo diverse radiografie, è emerso che ho strappato il mio bicipite destro vicino al gomito durante lo show. Si parla di intervento chirurgico la prossima settimana. Vi prego di non preoccuparvi, sono nelle mani migliori con lo staff più professionale. Non posso che amare l’Italia per tante ragioni! Grazie per gli auguri, per il vostro amore e per avermi votato. Sono davvero senza parole”. Continua dopo la foto





La possanza fisica di Lasse Matberg gli ha consentito di effettuare sollevamenti spettacolari con la sua compagna di ballo, che hanno conquistato la giuria e il pubblico a casa. Sono arrivati secondi Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, mentre la terza posizione è stata conquistata, a pari merito, da Dani Osvaldo e Veera Kinnunen e Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. Dietro di loro, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Continua dopo la foto







Lasse Matberg è nato l’11 luglio 1986 in Norvegia. Cresciuto a Stavanger, che è stata eletta Capitale Europea della Cultura nel 2008, Matberg è laureato in discipline sportive e nutrizioniste. Nella Marina Norvegese, inoltre, Matberg ha potuto ricoprire il ruolo di cuoco, mettendo in pratica quello che ha studiato all’università.

