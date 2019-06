Gad Lerner è uno dei giornalisti più conosciuti e apprezzati del panorama televisivo italiano. Dopo aver trascorso i primi tre anni nella sua terra natia, il giovane Gad si è trasferito a Milano. Si è avvicinato al mondo del giornalismo durante gli anni scolastici e la sua attività è iniziata nel 1976 nel quotidiano Lotta Continua, organo dell’omonimo movimento politico di sinistra extraparlamentare, fino a diventarne vice-direttore. L’attività nel quotidiano durerà in tutto tre anni, terminando nel 1979. In seguito lavora al quotidiano Il Lavoro di Genova, a Radio Popolare, al quotidiano il manifesto e al settimanale L’Espresso.

Il salto di qualità e la fama arriva con la televisione, con una serie di programmi firmati e condotti in video per Rai 3, tra cui Profondo Nord, la cui scenografia era dominata da una cartina dell'Italia sottosopra, e Milano, Italia, preceduti da un programma di una sola puntata dal titolo Nella tana della Lega, nel quale per primo inizia ad interessarsi e a dare voce al fenomeno politico della Lega Nord, che in quegli anni stava ottenendo i primi successi elettorali in Lombardia ma contava ancora soltanto due parlamentari. Erano gli anni di Tangentopoli, dell'ascesa della Lega Nord, dell'entrata in politica di Silvio Berlusconi, del governo dell'Ulivo, del Trattato di Maastrichte dell'integrazione europea, e Lerner condusse con una forte impronta personale programmi popolari che vertevano prevalentemente sui temi al centro del dibattito partitico ed economico-finanziario.









Tornato alla carta stampata dal 1993 al 1996, Gad Lerner è vicedirettore de La Stampa, allora diretta da Ezio Mauro, prima di tornare nuovamente in Rai per condurre su Rai 1 e poi su Rai 2, Pinocchio (1997-1999). Durante la sua carriera ha svolto diversi ruoli in varie testate fino al 2000 quando è stato nominato come direttore del TG1. Nel 2001 passa a Tele Monte Carlo, destinata a diventare da lì a poco LA7, dove, per un breve periodo, assume l'incarico di direttore dei notiziari. È stato l'ultimo direttore di TMC News e primo direttore del TG LA7. Per qualche anno scrive come editorialista sul Corriere della Sera. Per oltre dieci anni ha condotto su LA7 il programma di approfondimento L'infedele. Non solo giornalista ma anche impegnato in politica. Nelle elezioni del 2006 ha dichiarato il suo voto alla Margherita in seguito è stato attivo nel Partito Democratico. Nel 2013 ha aderito al progetto "Riparte il futuro"firmando la petizione che ha lo scopo di revisionare la legge anti-corruzione.





Gad Lerner ha vissuto a Milano sin dall'età di tre anni. Apolide, ha chiesto la cittadinanza italiana, a cui aveva diritto dal 1967 (come apolide residente da dieci anni), all'età di tredici anni, tuttavia la domanda è stata respinta più volte. È diventato ufficialmente cittadino italiano nel 1986, dopo quasi 30 anni di soggiorno ininterrotto in Italia, solo grazie al primo matrimonio contratto con una cittadina italiana. Una storia durata diversi anni ma terminata negli anni 2000. Dal 2005 è sposato per la seconda volta con Umberta Barletti con lei ha formato una famiglia allargata di cui fanno parte anche i cinque figli Giuseppe, Davide, Giacomo, Rebecca e Marta.





Gad Lerner è nato a Beirut, in Libano, il 7 dicembre del 1954 da una benestante famiglia ebraica, stabilitasi in Palestina sin da prima della fondazione dello Stato ebraico, e dove tuttora vivono molti dei suoi parenti. Il padre, Moshé Lerner, nacque nell’allora kibbutz di Haifa da genitori galiziani originari di Drohobyč (una cittadina al secolo parte dell’Impero austro-ungarico, attualmente in Ucraina), mentre la madre, Revital Taragan, nacque a Tel Aviv, ma si trasferí con la famiglia in Libano giovanissima, da Joseph Taragan, un ricco mercante turco, e da Zipora Taragan, figlia a sua volta di intellettuali lituani, aderenti al movimento politico Hovevei Zion. Gad Lerner è alto circa 178 cm e pesa una settantina di chili.

