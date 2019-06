X-Factor: Fedez, Lodo e Manuel lasciano. Ecco i giudici della nuova edizione

Sono Malika Ayane, Mara Maionchi, il frontman dei Subsonica, Samuel e il rapper Sfera Ebbasta i componenti della giuria di ‘X Factor’, quasi completamente rivoluzionata per l’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.

“Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?”, dice Mara Maionchi, punta di diamante alla sua sesta partecipazione consecutiva a ‘X Factor’. “Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro – racconta la cantautrice Malika Ayane – ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico”. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente”.

A Samuel, invece, cantante e autore molto attivo, a X Factor vorrebbe “accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti. È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative”, dice il frontman dei Subsonica. (Continua a leggere dopo la foto)





Mentre per il rapper Sfera Ebbasta ‘X factor’ sarà l’occasione per “raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare”. (Continua a leggere dopo la foto)





Confermato alla direzione creativa di X Factor, anche quest’anno, Simone Ferrari, lo showmaker già artefice delle spettacolari mise-en-scène viste sul palco dell’X Factor Arena nella scorsa edizione. Nel frattempo la caccia ai migliori talenti ha visto concludersi la prima fase di selezione, quella dei casting, che si è svolta negli scorsi giorni tra Roma e Milano registrando la presenza di circa 40.000 aspiranti concorrenti.

Il video della presentazione dei giudici

Sfera Ebbasta, il ‘trapper’ beccato a Milano in compagnia di Taylor Mega

Caffeina News by AdnKronos

www.adnkronos.com