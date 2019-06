Mancava solo Giulia Cavaglia. Dopo le scelte di Angela e Andrea Zelletta, è arrivata anche quella dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. L’abbiamo vista in diretta venerdì 31 maggio: la tronista ha deciso di intraprendere una relazione con Manuel Galiano, preferendolo all’altro suo corteggiatore, Giulio Raselli. A quest’ultimo la torinese ha spiegato che si è resa conto di provare nei suoi confronti solo una forte attrazione.

Quando Giulio l’ha raggiunta la centro dello studio, Giulia è stata molto diretta: “Ho voglia di averti fisicamente ma quando mi guardo dentro non riesco a pensarti in un altro modo – gli ha detto – Non riesco a vederti in un modo che non sia chimica. Non riesco a sentirti dentro, a vederti nella mia vita. Secondo me sono io che non sono la persona giusta per te. Hai tutto ciò che si possa desiderare. Sei intelligente, hai tanto cuore, spero che tu possa non odiarmi. Ho il cuore che batte per un’altra persona”. (Continua dopo la foto)









Uscito Giulio, è entrato Manuel. Era emozionatissimo, con le lacrime agli occhi. Ed è esploso di gioia quando Giulia gli ha detto di essere la sua scelta. Petali rossi e bacio davanti al pubblico e a Maria De Filippi. Come l’ha presa Giulio? Dopo la scelta si è sfogato con la redazione dietro le quinte. Il corteggiatore ha spiegato di provare un sentimento per Giulia. Si è detto molto dispiaciuto per come è finita tra loro, ma non crede di non aver perso tempo a Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)





“Non sono tre mesi buttati perché ho conosciuto una bella persona però ti rendi conto che forse non è servito a nulla, quindi un po’ ci rimani – ha commentato Giulio – Mi dispiace perché c’è stato un momento nel percorso in cui l’ho veramente sentita mia. E invece non era così. Questo mi fa rimanere stranito. Fuori da qui, se non si è corrisposti, una persona dopo quindici, venti giorni lo dice. Qui invece non è così. Con questo non sto dicendo che Giulia abbia mentito. Io l’ho vissuta, quando ci guardavamo, ci guardavamo davvero non così. Non uscire con lei da questo percorso mi dispiace tanto. Non avremo la possibilità di capirci al di fuori”. (Continua dopo le foto)







La sua opinione sulla nuova coppia formata da Giulia e Manuel? Giulio ha spiegato alla redazione di credere al sentimento che il suo ‘rivale’ in amore prova per lei. E a telecamere spente si è detto anche convinto che tra loro le cose andranno benissimo: “Che Manuel provasse un sentimento per lei non l’ho mai negato, quindi nonostante tutto sono contento per loro. Credo che si possano vivere una storia tranquilla. Lei è arrivata alla fine con due persone che le volevano bene”, ha concluso.

Uomini e Donne in lutto: morto l’ex corteggiatore. Aveva 29 anni