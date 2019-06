Uomini e Donne in lutto: morto l’ex corteggiatore. Aveva 29 anni

Lutto a Uomini e Donne: è morto un giovane corteggiatore del programma. Fabiano Vitucci aveva 29 anni. È deceduto in un incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Terranuova. Come riporta il quotidiano La Nazione, la moto guidata da Fabiano si è scontrata contro un mezzo pesante sul ponte dell’Arno, al confine tra i comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Stando a una prima ricostruzione, il 29enne, residente a Montevarchi, che proveniva proprio dal ponte, dopo aver sorpassato due auto non sarebbe riuscito a riprendere la sua corsia in tempo e nella manovra sarebbe scivolato e finito sotto un furgone che arrivava dal senso opposto di marcia ed è deceduto.

Il centauro, si legge ancora sul quotidiano toscano, sarebbe finito sotto le ruote del mezzo, mentre la moto ha continuato a girare per qualche metro terminando la sua corsa contro una Peugeot. Sul posto il 118, la polizia municipale e le forze dell'ordine per i rilevi dell'incidente.









Fabiano era originario di Prato ma da qualche mese si era trasferito a Montevarchi, città della fidanzata, e lavorava in una nota azienda del posto. Come detto, il 29enne aveva partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore in due diverse occasioni. Ma in entrambe Vitucci non ebbe tanta fortuna.





La prima volta che Fabiano aveva scelto le scale dello studio di Uomini e Donne era il 2011. Il ragazzo provò a corteggiare Giorgia Lucini e Chiara Sammartino, ma senza troppa fortuna. Qualche anno dopo, nel 2015, ci aveva riprovato quando sedeva sul trono Valentina Dallari, ma anche in questo caso non andò bene.







“Mi ha spinto a partecipare a Uomini e Donne il fatto che ancora ad oggi, a quasi 25 anni, sono ancora single. Non sono mai stato innamorato e volevo nuovamente mettermi in gioco”, scriveva Vitucci sulla sua pagina Facebook quando a 21 anni, aveva deciso di fare un’esperienza all’interno del noto programma di Maria De Filippi. Tre anni dopo la sua ultima esperienza nella trasmissione Fabiano aveva trovato l’amore ma lontano dagli studi televisivi.

