Dopo le scelte di Angela Nasti e Andrea Zelletta è arrivato il momento anche per Giulia Cavaglia di terminare il proprio percorso a Uomini e donne nell’ultima puntata della stagione in onda venerdì 31 maggio. La tronista torinese, come i suoi colleghi, ha passato le ultime ore in compagnia dei corteggiatori Giulio e Manuel in villa e finalmente è arrivata a una scelta tra Manuel Galiano e Giulio Raselli.

L’incontro in villa con Giulio non va benissimo. La vicinanza è tanta ma quando lui prova a baciarla lei si scosta. L’incontro con Manuel invece si risolve ben presto in una discussione che però viene ‘riparata’ dall’esterna in spa dove lui e Giulia si baciano con trasporto. Giulio interrompe il collegamento e poco dopo raggiunge Giulia annunciando di voler andare via, lei però riesce a convincerlo a restare e gli strappa un invito a cena. Alla fine Giulia Cavaglia sceglie Manuel Galiano, sorprendendo una bella fetta di pubblico. Sono tanti coloro che avevano dato per scontato che lei avrebbe scelto Giulio. (Continua a leggere dopo la foto)









“Fin da subito ho sempre cercato un uomo che mi insegnasse qualcosa. – ha detto la tornista – Penso che in questo percorso tu me ne abbia insegnate tante. Ad oggi io mi sento di eliminare ogni tipo di barriera e di credere in noi. Quindi oggi tu sei la mia scelta.” Manuel si commuove, ma non riesce a dire niente. Il pubblico ha un sussulto e Giulia si butta letteralmente tra le sue braccia senza pensarci due volte. La risposta è ‘sì’ e dopo la cascata di petali rossi Manuel riesce a prendere parola per manifestare la sua felicità, ma anche per ringraziare tutti coloro che sono stati al suo fianco. Dopo i ringraziamenti di rito alla redazione, Manuel abbraccia con forza Giulia Cavaglia e scoppia a piangere per la bellissima emozione che questo giorno gli sta regalando. (Continua a leggere dopo la foto)





Manuel Galiano ha 27 anni ed è originario di Savona. Come ha raccontato anche in alcune interviste, proviene da una famiglia umile. Sua madre lavora nella portineria di una scuola superiore e all’età di 14 anni anche lui ha iniziato a lavorare per potersi mantenere. E dopo molti sacrifici, è riuscito anche ad avere una sua indipendenza economica. Come lui stesso ha mostrato in un’esterna a Uomini e donne, ha fatto molti lavori per non essere un peso nella famiglia, tra cui anche il pony pizza. Ha comunque vissuto un paio d’anni vicino a Seattle e qui ha concluso i suoi studi dove ha conseguito il master in Marketing e business sportivo. (Continua a leggere dopo la foto)





I due si lasciano andare a tantissimi baci e non riescono a trattenere la commozione, per la felicità. Inaspettatamente arriva l’abbraccio tra Manuel e Tina Cipollari: “Sono felice per voi”. Presenti alla scelta che le altre coppie che si sono formate in questa edizione di Uomini e Donne: Angela Nasti è arrivata con Alessio Campoli, mentre Andrea Zarletta è entrato in studio con Natalia Paragoni. (il video della scelta)

