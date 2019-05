Un cognome che pesa e una grinta che non ti aspetti. Dal nonno Ferruccio e la nonna Rita Savagnone Alessia Amendola ha ereditato la passione per il doppiaggio. Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Anne Hathaway e Rooney Mara sono solo alcune delle star hollywoodiane a cui ha prestato la voce. Alessia Amendola è unica che ha seguito le orme di papà e dei nonni paterni, restando comunque lontana dal clamore del gossip, Alessia è attrice teatrale e conduttrice radiofonica, ma è soprattutto un’importante doppiatrice, come lo furono prima di lei i nonni Ferruccio Amendola e Rita Savagnone.

Alessia Amendola, insieme al collega Michele Botrugno, è stata anche regista, sceneggiatrice e protagonista dello spettacolo teatrale Realiti, in scena alla Cometa OFF di Roma. Come detto, sono tantissime le attrici di Hollywood a cui ha prestato la sua voce (un vero dono di famiglia). Tra i nomi spiccano Michelle Rodriguez (in Avatar), Jena Malone (in Donnie Darko), Adèle Exarchopoulos (in La vita di Adele), Anne Hathaway (in Pretty Princess) Jennifer Lawrence, Lindsay Lohan, Megan Fox, Kristen Stewart, Ellen Page e Rooney Mara in diversi film. E ancora Violetta nel film d'animazione 'Gli incredibili'.









Ha lavorato per la serie The Vampire Diaries prestando la voce a Elena Gilbert, Katherine Pierce e Amara. Ha prestato la voce a Jenny Griffith nella serie Suits, Cheryl nel telefilm Samurai Girl e molti altri. "Detesto vedere la tv che usa e getta le persone, specie i concorrenti dei reality che vengono sfruttati fino all'osso per poi essere dimenticati. Vorrei che le persone fossero più consapevoli e non subissero così tanto il fascino dei riflettori", ha detto la figlia di Claudio Amendola in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Alessia è mamma del piccolo Diego Croce, nato nel 2010: ha reso Amendola nonno quando l'attore aveva soltanto 47 anni.





"Non credo che sarei in grado di gestire un certo grado di popolarità. Preferisco avere il piacere di lavorare in ambito artistico senza essere necessariamente riconosciuta per strada". Durante la sua carriera ha vinto diversi premi, tra cui quello del Pubblico come Miglior doppiatrice al Gran Premio Internazionale del doppiaggio 2008. Nel 2002 è stata complice di uno scherzo al padre sulla trasmissione "Scherzi a parte". Alessia Amendola, primogenita di Claudio (attore e doppiatore) e Marina Grande, è nata il 27 febbraio 1984.





Alessia ha una sorella, Giulia, di cui però si sa poco e niente. Nel 200, ad appena 16 anni, recitò con lui e con la sorella Alessia in alcuni spot pubblicitari della 3. Entrambe hanno un legame molto forte con il padre: "Quando è nata la mia prima figlia, Alessia, avevo vent'anni e pochi di più all'arrivo di Giulia", ha raccontato l'attore a Grazia, "Facevo il padre-amico, ma i ruoli non vanno confusi. L'ho capito con Rocco".

