“Ci vedono!”. GF, Gennaro e Francesca, la passione ora è incontenibile

Tra Gennaro Lillio e Francesca De André l’attrazione è stata evidente sin dal primo giorno del Grande Fratello. E se in un primo momento lei è sembrata reticente perché evidentemente ancora ferita dal comportamento dell’ex fidanzato, dopo aver chiuso definitivamente con lui, è sempre più vicina al bel napoletano. Lunedì notte, dopo la diretta, i due si sono anche nascosti sotto a un piumone e non è chiaro se si siano baciati o meno ma di certo c’è che sono scattati abbracci, coccole e tante carezze.

Dopo la paparazzata di Giorgio e un’altra donna e soprattutto il confronto con lui nella Casa, Francesca sembra essere sul punto di lasciarsi andare con Gennaro, che invece non ha mai nascosto di essere molto preso. A fare il tifo per la coppia anche Fabrizia, sorella di Francesca: “Spero che Francesca si avvicini a Gennaro”, ha dichiarato a ‘Mattino 5’, “Giorgio non mi è mai piaciuto”. (Continua dopo la foto)









Certo, ora nella Casa c’è una “terza incomoda”. Ovvero Taylor Mega, l’influencer e modella che è tornata single dopo l’addio al trapper Tony Effe e che ha dichiarato più volte di essere attratta da Gennaro. Francesca sembra un po’ gelosa delle occhiate che Gennaro riserva alla sexy Taylor, ma a giudicare dalle ultime vicende la De André è sempre al primo posto. (Continua dopo la foto)





Nelle scorse ore, i due sono infatti stati protagonisti di una sauna bollente. E nonostante Francesca provi a tenerlo ancora un po’ a distanza (seppure con sguardi equivoci e carichi di sensualità), Gennaro continua imperterrito a farle avances. Una volta rimasti soli nella sauna, ha provato più volte a baciare la ragazza che, guardando fisso la telecamera si è trattenuta e allontanata: “Ci vedono eh!… Sei un diavolo tentatore e stai impazzendo completamente”. E poi ha scherzato: “Ti denuncio per molestie”. (Continua dopo le foto)







Anche in questa occasione non sono mancati abbracci e carezze. Lei continua a dirsi confusa, ma anche Barbara D’Urso, nella scorsa diretta, le ha fatto notare: “A te piace, ma non lo hai ancora capito”. Un vero e proprio bacio sembra non esserci ancora stato, ma se queste sono le premesse allora non manca molto.

