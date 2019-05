Elisa Isoardi così non la avevamo quasi mai vista. Perché siamo abituati a vederla con il “look televisivo”, pronta per le grandi occasioni o per condurre de La prova del cuoco su Rai 1. Sempre impeccabile, con il make up giusto e i capelli in ordine. Ma ultimamente la bella conduttrice sembra voler mostrare ai fan anche il lato più privato di sé. Come se la Isoardi volesse farsi vedere in nuove vesti, più semplici e vicine a chi la segue ogni giorno.

E così, dopo la foto che la ritraeva sul divano intenta a leggere un libro e con tanto di gambe nude in vista, ecco Elisa in versione ‘pollice verde’. Mica tanto verde. E infatti la sua evidentemente poca dimestichezza con la cura delle piante l’ha costretta a chiedere aiuto ai suoi follower, come scrive nella didascalia della foto con “look casalingo”. (Continua dopo la foto)









“Triste epilogo di un’orchidea che chiede pietà… ma io ci provo fino all’ultimo! Vedremo… vi terrò informati”, ha scritto Elisa Isoardi su Instagram, dove si è mostrata in tuta e completamente senza trucco, alle prese con una pianta che non è riuscita a far germogliare. La conduttrice ha subito ricevuto molti consigli su come provare a far sopravvivere l’orchidea, ma ha anche fatto il pieno di complimenti. (Continua dopo la foto)





Piantina a parte, infatti, ai fan non è sfuggito il look scelto da Elisa per la sua foto social: un abbigliamento che accomuna molte donne in casa e che, per questo, è stato apprezzato dalla rete perché mostra una Isoardi ‘acqua e sapone’, molto lontana da quella che si vede in televisione o sui red carpet. E tanti suoi ammiratori non hanno mancato di farle notare quanto sia piacevole vederla così, nella normalità. (Continua dopo foto e post)







“Belle queste foto normalissime… Anzi bellissime”, scrive un fan. E ancora, si legge sotto al post: “Una persona normale finalmente”, “Sei una splendida persona”, “Sei bellissima, normale, naturale”. Insomma, questo post è stato un successone: gli utenti si sono detti molto felici di vedere una donna dello spettacolo che non ricorre all’uso di filtri e Photoshop per apparire sui social sempre perfetta.

