Simona Ventura all’angolo, brutte notizie per la conduttrice di The Voice

Simona Ventura e il suo The Voice finiscono al tappeto. Il talent musicale di Rai 2 ha raccolto 1.385.000 spettatori, pari al 7,47% di share. La puntata di ieri è stata molto commentata sui social network, in particolar modo su Twitter, ma questo non basta per far lievitare gli ascolti di The Voice, che quest’anno non può essere considerato un grande successo. Ed è un peccato, visto che c’era tutto quello che serviva per dargli nuova linfa vitale. Sarà forse il regolamento che non fa presa sul pubblico? Non si sa quello che è certo è che piiace – e anche tanto – quello di All Together Now, che ieri sera ha raggiunto il 13,85% di share.

È stato seguito da 2.398.000 telespettatori, quasi il doppio di quelli di The Voice 2019. Michelle Hunziker e J-Ax stanno facendo un ottimo lavoro e i concorrenti sconosciuti. La sorpresa, che non è una sorpresa è Luca Zingaretti. Ogni fiction in cui è presenteriscuote sempre successi impareggiabili: innumerevoli sono gli affezionatissimi all'attore, che conquista con la sua bravura e con quelle storie che riesce a rendere più che credibili.









Anche Il Giudice Meschino è stato un trionfo di ascolti. Giovedì 30 maggio Rai 1 ha registrato, grazie a questa fiction, la bellezza del 22,36% di share: l'hanno seguita 4.488.000 tespettatori. La Rai può festeggiare per il risultato ottenuto da Il Giudice Meschino, molto meno per quello di The Voice of Italy condotto da Simona Ventura. Ed è strano che non funzioni, considerati i coach che hanno composto la squadra di quest'anno.





Nella puntata 'extra ordinaria' andata in onda giovedì 30 maggio, a spuntarla per la finale (diretta Rai 2 martedì 4 giugno), come previsto dal format, sono stati in quattro: uno per ogni coach. Del team Morgan ha raggiunto l'ultimo atto Diablo, del team Gué Pequeno Brenda Carolina Lawrence, del team Elettra Lamborghini Miriam Ayaba e del team Gigi D'Alessio Carmen Pierri.







La semifinale ha visto anche la partecipazione di quattro big della musica italiana che hanno affiancato i coach e le rispettive squadre. Questo il quadro che si è profilato prima delle sfide: Enrico Ruggeri ha collaborato con la squadra di D’Alessio, Elodie Di Patrizi con quella di Gué Pequeno, Arisa con quella della Lamborghini ed Edoardo Bennatocon quella di Morgan. La finale sarà in diretta e andrà in onda martedì 4 giugno (Rai 2). A contendersi la vittoria saranno: Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri, Miriam Ayaba e Diablo.

