Francesca Fialdini ha un fidanzato: “Sono innamorata pazza di lui”

Francesca Fialdini è stata ospite della puntata di giovedì 30 maggio di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. La conduttrice de ‘La vita in diretta’ si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera e, commentando il suo sodalizio professionale, ormai passato, con Marco Liorni, la Fialdini ha detto: “È un angelo, Marco. Veramente, è una persona con cui non puoi discutere, non ci si può proprio litigare perché è sempre molto pacato, mite e collaborativo. Forse è il partner, al di là di Alberto Matano, con cui ho lavorato meglio”.

E così l’ha servita alla Balivo su un piatto d’argento. Come non citare, a quel punto, il suo ultimo partner televisivo a ‘La vita in diretta’: “Ma no, così Tiberio si offende!”, l’ha incalzata. E la Fialdini, che in passato è finita più volte nel mirino del gossip per una presunta rivalità con Timperi: “Ah, non si deve dire?”. (Continua dopo la foto)









L’intervista nel salotto tv di Caterina Balivo si è fatta interessante quando si è aperto il capitolo vita sentimentale. Francesca Fialdini ha infatti confermato di avere un fidanzato: “Se ho un fidanzato? Sono innamorata pazza!”, ha detto la conduttrice. La notizia in realtà era già trapelata, ma a ‘Vieni da me’ è arrivata la conferma. L’identità del fortunato resta top secret, ma a quanto pare si tratta di una persona sconosciuta al grande pubblico, che non fa parte del mondo dello spettacolo né tanto meno di quello dell’informazione. (Continua dopo la foto)





“La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”, ha confidato Francesca Fialdini nell’ultima intervista rilasciata alla stampa. Una relazione a distanza, insomma, la lei spera presto di condividere lo stesso tetto con il suo amore: “La convivenza sta diventando una necessità, anche se a cucinare sono una frana. Tutte le mie relazioni, anche nelle amicizie, sono state serie. Non amo restare in superficie. Di natura sarei molto gelosa ma con una storia a distanza ho imparato ad allenare la fiducia”, ha spiegato. (Continua dopo le foto)







A ‘Vieni da me’ la conduttrice de ‘La vita in diretta’ ha parlato anche della possibile maternità: “Mi piacerebbe diventare madre, è una possibilità a cui penso. Ma sono anche convinta che sarei una donna pienamente realizzata anche se non succedesse, non penso che le donne vadano costrette nei cliché… Però sì, sarebbe bello. Ma bisogna essere in due per avere dei figli, io da sola non posso, bisognerebbe darsi una mossa!”, ha aggiunto.

