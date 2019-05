GF, la doccia di Gennaro è hot: ripreso proprio in quel momento

Gennaro è ufficialmente il concorrente più amato di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico lo preferisce a Valentina Vignali, Kikò Nalli ed Enrico, dal momento che lunedì scorso l’ha scelto come primo finalista del reality. Un momento di grande emozione per Gennaro, che era invece convinto di essere stato eliminato dal gioco. L’aveva presa con filosofia: entrato in studio, a Barbara D’Urso ha detto di essere felice dell’esperienza fatta e che autonominandosi voleva testare il giudizio dei telespettatori.

Ha anche potuto parlare con Francesca De André, disperata di non vederlo più in Casa- E invece, con una piccola truffa della pubblicità in onda, la conduttrice gli ha fatto poi capire che in finale. Gennaro è esploso di gioia. Ed è rientrato in Casa, per la gioia della sua Francesca, stringendo tra le mani la busta con su scritto ‘Sei in finale’. (Continua dopo la foto)









Tra i due, Gennaro e Francesca, ci sono stati attrazione e affetto sin dal primo giorno. Ma per rispetto del fidanzato (ormai) ex di lei, non si sono mai spinti troppo oltre. Ma da lunedì scorso, quando Francesca ha chiuso definitivamente la storia con Giorgio, lei e Gennaro si sono avvicinati sempre di più. Anche se la presenza di Taylor Mega nella Casa sta mettendo a dura prova la gelosia della De André. (Continua dopo la foto)





Francesca infatti non risponde benissimo alle richieste, sempre molto gentili, di Taylor, e non fa altro che punzecchiare Gennaro quando i suoi occhi cadono sulle forme della bella influencer e modella. Lui, d’altronde, non ha mai negato che la Mega sia una bellissima ragazza sebbene sia palesemente invaghito della De André, e anche in questo caso sono gli occhi a parlare. L’altro giorno, però, Gennaro è stato protagonista di un piccol incidente hot. (Continua dopo foto e video)







Come riporta il sito Bitchyf, che pubblica anche foto e video dell’incidente hot. Gennaro era sotto la doccia a insaponarsi. Ma prima di chiudere l’acqua, il napoletano ha abbassato troppo il costume rosso e… Beh, in quel momento la telecamera era puntata proprio su di lui e tutti coloro che erano sintonizzati su Mediaset Extra hanno visto le sue parti intime. Un incidente simile era accaduto tempo fa a Gianmarco Onestini. Era in giardino e non si è reso conto di mostrare ‘qualcosa di troppo’. Ed è finita con il GF che l’ha chiamato in confessionale.

