UeD, Clarissa e Federico hanno detto ‘sì’. Lei bella da togliere il fiato: foto

I ‘Marchesucci’ hanno detto sì. Da Uomini e Donne all’altare: Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati. Un matrimonio fiabesco quello della coppia che si è innamorata nello studio di Maria De Filippi due anni fa circa. Lui era arrivato tra le fila dei corteggiatori di lei a percorso già iniziato, quasi in prossimità della scelta. Ma ci ha messo veramente poco a conquistare il cuore dell’ex miss Italia.

Clarissa ha infatti capitolato rapidamente, ammettendo di aver provato fin dal primo momento una forte attrazione per Federico, nonostante l’affetto che la legava all’altro suo corteggiatore. Ovvero quel Luca Onestini che dopo l’esperienza sul trono abbiamo conosciuto meglio al GF Vip. Dopo la scelta, Clarissa e Federico sono andati a vivere insieme a Miami, dove lui allena presso la Juventus Academy della città, ma per le nozze sono tornati in Italia: la cerimonia è stata celebrata a Caserta per la precisione. (Continua dopo la foto)









Poche ore prima del sì erano tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare tutta la loro felicità. E davanti alla De Filippi, Clarissa ha svelato di volere presto un figlio: “Vorrei diventare mamma subito dopo il matrimonio”. La frase ha messo un po’ in imbarazzo Gregucci: “Così però mi metti l’ansia!”. Ma parliamo dei fiori d’arancio. La ex Miss Italia e il calciatore (figlio di un altro notissimo giocatore, Angelo Gregucci) si sono giurati amore eterno in Campania, al Duomo di Capua. (Continua dopo la foto)





I festeggiamenti sono poi proseguiti a Caserta, dove si è tenuto il ricevimento. Lei era a dir poco bellissima. Ha scelto un abito che ha lasciato tutti senza fiato: naturalmente bianco, dalla linea a sirena, con uno scollo profondo, inserti in pizzo e un lunghissimo e candido velo. Infine, rossetto rosso sulle labbra intonato al bouquet di rose. Clarissa era una meraviglia. (Continua dopo le foto)







Tanti, tantissimi gli invitati vip al matrimonio dei ‘Marchesucci’. Per festeggiare il grande giorno di Clarissa e Federico, direttamente da Uomini e Donne sono arrivati Eugenio Colombo, Francesca Del Taglia, Claudio Sona, Nilufar Addati, Luigi Mastroianni, Antonio Moriconi, Riccardo Gismondi, Camilla Mangiapelo, Andrea Melchiorre, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini, Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e anche Marta Pasqualato.

