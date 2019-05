A Uomini e Donne, dopo un percorso travagliato e lungo, Andrea Zelletta ha fatto la sua scelta. Ieri è toccato ad Angela Nasti, che ha scelto Alessio Campoli. Il “favorito” Luca Daffrè, dunque, è stato rifiutato dalla bella napoletana dopo un soggiorno in villa molto movimentato. Il corteggiatore romano ha risposto sì e i due hanno deciso di uscire insieme e iniziare la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Erano in tantissimi a pensare che la scelta di Angela Nasti sarebbe stato Luca Daffrè, ma la giovane ha sorpreso tutti preferendo Alessio Campoli. Nonostante il romano fosse molto apprezzato da tutto il pubblico, il pensiero che condividevano la maggior parte dei telespettatori era che la Nasti gli avrebbe preferito Luca Daffrè.Giovedì è stata la volta di Andrea Zalletta. Anche il percorso del giovane tronista è stato molto movimentato ed è riuscito a portare fino alla fine due sole corteggiatrici: Klaudia Poznańska e Natalia Paragoni.









Anche in questo caso, l'intera puntata è andata in onda in diretta. Da un lato Natalia se l'è presa con Andrea nel momento in cui durante il soggiorno alla villa ha presentato la sorella alla rivale, dall'altro Klaudia è rimasta parecchio male quando ha capito che Zelletta aveva fatto vedere all'antagonista una clip del nonno, quest'ultimo considerato dal giovane come una delle persone più importanti della sua vita.





La prima a entrare è stata Klaudia. Dopo il classico discorso Andrea ha detto alla giovane romana di non essere la sua scelta e la sua reazione è stata molto matura, soprattutto per la sua età, 18 anni. ''Se il tuo cuore non dice il mio nome io non posso farci niente. Spero che lei ti dica di sì e che possiate essere felici insieme''. La giovane ha quindi incassato l'applauso del pubblico e degli opinionisti che tifavano per lei.





Il momento della scelta arriva a pochi minuti dalla fine del programma. Natalia entra e Andrea si apre come forse nessuno aveva mai visto prima in puntata. "Il mio cuore oggi fa un nome, fa una strada e mi piacerebbe dire questo nome come lo dice questa persona importante per me che si trova qui, mio nonno", ha detto Zelletta a Natalia, che ovviamente ha risposto sì. Pioggia di petali, baci e abbracci concludono la stagione del dating show più seguito della televisione italiana.

