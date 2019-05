“Il cancro del bimbo no!”. Pamela Prati, il finto figlio malato. E la D’Urso sbrocca

Mercoledì sera a ‘Live non è la D’Urso’ Barbara D’Urso era davvero scatenata. E arrabbiatissima. Anzi, si è proprio definita “furente” con Pamela Prati: “Se avesse coraggio dovrebbe venire in trasmissione da me, ma il coraggio non ce l’ha! Pamela perché hai detto tutte queste bugie? Perché eri plagiata? Allora stai a casa con il tuo amore virtuale. Non vieni in trasmissione da me, non vai da Mara Venier a dire che vi siete conosciuti a una cena, che tu e Mark avete preso in affidamento due bambini, non mostri i braccialetti. Io sono furente per i bambini”.

“Io so la verità – ha continuato Barbara – , dicevi ‘quanto è bello essere mamma’, ma tu che ne sai quanto è bello essere mamma di un bambino?! Vieni da me a dire certe cose!! Mi sono inca**ata. Scusatemi, l’avevo detto che mi sarei inca**ata, l’avevo detto!”. (Continua dopo la foto)









E a proposito dei finti bambini presi in affido dalla Prati, tali Rebecca e Sebastian, ecco che la D’Urso si collega in diretta con l’avvocato della famiglia del bambino raggirata da Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e la Prati ma prima la conduttrice spiega l’antefatto e sottolinea che il bambino le aveva persino mandato un video messaggio: ‘Ciao sono Sebastian, ti volevo fare gli auguri per il GF e grazie di tutto’”. (Continua dopo la foto)





“Qualche giorno fa vengo contatta da una signora che mi dice che guardando Live ha compreso che il Sebastian di cui tanto si parla è suo figlio – spiega la D’Urso – È biondo, ha gli occhi azzurri, non è italo spagnolo e si chiama in un altro modo. Era stato ingaggiato per prendere in giro tutta Italia, me e voi. Il bambino era inconsapevole e da due anni pensava di fare provini per una fiction”. (Continua dopo la foto)







La donna, che non mostra il volto, dice di essere stata contattata dalla Perricciolo, conosciuta nel salone di bellezza dove lavorava anni fa e che il bimbo non le raccontava nulla della “fiction” perché doveva essere “una sorpresa”. Ma il momento più basso arriva quando l’avvocato della famiglia tira fuori un particolare raccapricciante, quello di un finto tumore: “La persona che prelevava il bambino era Pamela Perricciolo dell’agenzia Aicos. La posizione della mamma e del padre è totalmente estranea alla vicenda. Sono una famiglia dignitosa. Tra le altre cose, il piccolo mi ha riportato che ha fatto diversi vocali con la voce rotta perché doveva fingere di avere un tumore alla gola e di fare la chemioterapia”. A quel punto in studio è il caos e Barbara stessa non ha più parole.

