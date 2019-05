Bruttissimo colpo per Ilary Blasi. Terremoto al GF Vip: “Cambia tutto”

Il Grande Fratello Vip cambia padrona di casa. A Mediaset si sussurra che Barbara D’Urso possa lasciare la conduzione di Domenica Live dopo sei gloriose edizioni per concentrarsi proprio sul Grande Fratello Vip, ultimamente condotto da Ilary Blasi, ex conduttrice de ”Le Iene” e moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Secondo quanto scritto da Nuovo Tv, i vertici del Biscione starebbero pensando di affidarle, appunto, la conduzione del Gf Vip (oggi, conduce quello Nip, o semi-vip, fate voi).

Il punto è che in termini di share, quando al timone c’è Carmelita, il reality non delude mai. Il tutto mentre la D’Urso manterrebbe, ovviamente, sia Pomeriggio 5 sia Live-Non è la D’Urso. Al momento Carmelita si sta godendo gli alti ascolti che si sta portando a casa con il “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Maglioglio. (Continua a leggere dopo la foto)









Infatti, dopo tanto tempo di buio, la “Barbarella” è riuscita nel portare degli ottimi ascolti in casa “Mediaset”. Secondo “Nuovo TV“, Mediaset starebbe pensando a Barbara D’Urso per il “Grande Fratello Vip” grazie proprio agli ascolti registrati in questi anni. Se questa ipotesi diventasse realtà, alla conduttrice rimarebbero comunque “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso“, altri due programmi molto amati dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)





Se le indiscrezioni dovessero venire confermate, resta da capire quale conduzione Mediaset affiderebbe a Ilary Blasi, che ad ora conduce il Grande Fratello Vip ormai da diverse edizioni. E, ovviamente, il Biscione dovrebbe decidere a chi affidare la conduzione del contenitore della domenica pomeriggio (tra le ipotesi che circolano, quella di trasmettere nuovi appuntamenti di Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi che, a quel punto, andrebbe in onda sette giorni su sette). (Continua a leggere dopo la foto)





Al momento, l’azienda starebbe pensando a chi affidare la trasmissione della domenica pomeriggio. Non va escluso, tuttavia, che il programma possa prendersi un po’ di pausa. Si ipotizza anche che al suo posto possano esserci nuove puntate della soap opera “Il Segreto“, la soap opera che ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro, una famiglia dell’alta borghesia che vive in un piccolo paese del nord della Spagna, con la perfida matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvador Castro, che trama costantemente contro coloro che osano affrontare il suo potere.

Lo scoprirà solo fuori dal GF. Valentina Vignali, la brutta ‘sorpresa’