Il finto marito di Eliana esiste! Svelata l’identità di “Simone Coppi”

Il castello di bugie del Pamela Prati – gate è crollato, ma ogni giorno si arricchisce di dettagli per cui assume sempre di più i contorni di un giallo. E ‘Live – Non è la D’Urso’, il programma del mercoledì sera condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, continua a sfornare rivelazioni e testimonianze choc. Tra le più clamorose dell’ultima puntata quella sul finto marito di Eliana Michelazzo: svelata l’identità dell’ormai famoso Simone Coppi.

Per chi si fosse perso qualche pezzo, Simone è l’uomo con cui, parole sue, l’ex agente di Pamela Prati ed ex socia di Pamela Perricciolo ha chattato per dieci anni credendosi sposata con lui. La scorsa settimana, sempre nel salotto tv della D’Urso, Eliana è crollata e ha realizzato (dopo 10 anni!) di essere stata ingannata perché in realità quel Simone che spacciava per suo marito non l’ha mai incontrato né visto in foto (perché era “un magistrato antimafia” dunque sotto protezione, sosteneva lei). (Continua dopo la foto)









Ma da quanto emerso mercoledì sera, Simone Coppi esiste eccome. Nel senso che è una persona reale. Si chiama Stephan Weiler e nel 2008 è stato Mister Svizzera. Grazie alle chat messe a disposizione dalla Michelazzo e a un motore di ricerca immagini, la redazione ha inserito le foto che Eliana riceveva dal suo finto marito e ha scoperto che le foto di Simone Coppi sono state rubate a Weiler. (Continua dopo la foto)





In Svizzera Stephan è ovviamente un volto noto. Modello, è anche molto famoso all’estero e, soprattutto, è bene sottolineare che non è in alcun modo coinvolto in questa situazione. Anzi, è una vittima inconsapevole. Quando Eliana, ospite in puntata, ha visto i video e le immagini è scoppiata a piangere: “Che presa per il c*lo porca miseria, scusate le parolacce ma mi viene spontaneo”, ha detto singhiozzando. (Continua dopo foto e post)





Pochi, però, le credono. Anche perché solo pochi giorni prima la sua ex socia aveva commentato così ‘l’affaire Simone Coppi’ sulle pagine del Fatto Quotidiano: “Come nasce Simone Coppi? Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi […] è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”.

