Figlio dell’attore e doppiatore Piero, Alessandro Tiberi inizia a lavorare come doppiatore e a recitare sin da piccolo. È lunga la lista di attori del cinema che Tiberi ha doppiato. Tra questi vi sono Leonardo DiCaprio, Eddie Kaye Thomas, Tobey Maguire e Jeremy Davies. Numerosi anche i doppiaggi di serie televisiva, tra le quali Genitori in blue jeans, Gli Osbourne, Settimo cielo e Una mamma per amica. Di Tiberi la voce di Ataru Moroboshi nel fortunato anime Lamù e di Fievel nel film d’animazione Fievel sbarca in America.

Nella serie Smallville, per tre stagioni (2002-2004), ha doppiato Samuel Jones III e nella serie TV Nikita ha doppiato Matthew Ferguson. Sia il padre che la madre di Alessandro Tiberi, infatti, lavorano in questo ambiente e la sua passione per il cinema, la recitazione ed il doppiaggio ne è stata una logica conseguenza. Il suo debutto sul grande schermo è stato nel 1990, anno in cui è stato scelto per recitare un ruolo marginale in ‘Ultrà‘, al fianco di Ricky Tognazzi e Claudio Amendola. (Continua a leggere dopo la foto)









Alessandro Tiberi ha recitato in Ci hai rotto papà, The House of Chicken, Piovono mucche, Ascolta la canzone del vento, Forse sì… forse no…, Scrivilo sui muri e Aspettando il sole. Ottiene un ruolo da protagonista nel 2009 per Generazione 1000 euro. Nel 2005 ottiene un ruolo nella miniserie tv Ho sposato un calciatore. Sempre sul piccolo schermo ha un ruolo da protagonista nella sit-com Boris (2007-2010), vero cult televisivo, in onda sul canale satellitare Fox e la miniserie tv Quo vadis, baby?. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2012 Woody Allen lo sceglie per un ruolo di spicco in ‘To Rome with Love‘, dove ha recitato al fianco di alcuni dei più grandi attori italiani e dello stesso Woody. Nello stesso anno Alessandro Tiberi è nel cast di Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese; vince inoltre il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Annecy per il film Workers – Pronti a tutto di Lorenzo Vignolo.

Nel 2019 recita accanto a Megan Montaner nella fiction Lontano da te. I due interpretano Massimo e Candela, due personaggi inizialmente lontani e sconosciuti, che si incontrano per caso a Praga: tra loro scatta l’amore ma la relazione è fatta di incontri casuali e di visioni. “La fiction sarà in onda anche in Spagna, spiegano dallo studio. Montaner è famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Pepa ne Il segreto. (Continua a leggere dopo la foto)





L’attore romano vive a Roma con Michela e i loro due figli: Dalia e Gregorio. A Elle ha dichiarato di essere un padre “felice, presente, dal parto alle visite dal pediatra. La notte reggo fino alle tre poi subentra Michela, perché io entro in una sorta di come profondo“. L’attore è sposato con Michela e ha due figli (Dalia e Gregorio), ma non ama esporsi più del dovuto ai riflettori e cerca di proteggere la sua famiglia. Non è nemmeno presente sui social. Alessandro Tiberi è nato a Roma il 28 giugno del 1977. È alto 180 centimetri e pesa circa 75 chili.

Wilma De Angelis: età, altezza, peso, marito e figli