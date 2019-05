Nel 1956 dopo una lunga “gavetta” con serate dal vivo nelle balere lombarde, Wilma De Angelis esordisce nel mondo dello spettacolo vincendo a Boario Terme il titolo di “Reginetta del Jazz italiano”, con le interpretazioni di My Funny Valentine, Summertime, A Foggy Day. Grazie all’eccellente riscontro di pubblico, Wilma De Angelis viene invitata al Festival di Napoli per cantare con Gloria Christian “Cerasella”. Dalla musica e dalla radio passa alla televisione quando arriva alla conduzione del varietà televisivo “Buone vacanze”, del regista Antonello Falqui, canta a Canzonissima.

In seguito avrà anche la possibilità di duettare con Mina. Torna al Festival di Sanremo nel 1960 quando canta "Splende l'arcobaleno" e "Quando vien la sera", mentre al Festival di Napoli propone "'O professure e Carulina" e "S'è avutato 'o viento". Nel 1961 sale nuovamente sul palco dell'Ariston con "Patatina", canzone di Gianni Meccia che pur non arrivando in finale ottiene un ottimo riscontro da parte del pubblico, al punto che Wilma De Angelis viene soprannominata "Patatina della canzone italiana" e "Miss Patatina".









Nel 1978 prende parte a "Lasciami cantare una canzone", show televisivo ideato da Paolo Limiti e presentato da Nunzio Filogamo. Passano gli anni e Wilma de Angelis si reinventa, diventa piacevolmente moderna senza tradire le sue origini, con simpatia e spontaneità diventa attrice (l'ultima partecipazione è nel film Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi), si veste da opinionista e cuoca provetta con grande maestria. Nel 2019, intervistata a 'Storie Italiane', Wilma De Angelis ha parlato delle condizioni di salute del compagno Gianni.





"In questo periodo non sta molto bene, ma insieme cercheremo di superare anche questo ostacolo". La cantante ha parlato anche di una storia d'amore clandestina che intrattenne per diversi anni con uno strumentista di Little Tony. "Poi nel 1976 ci siamo detti addio in modo definitivo. Fu una relazione pericolosa. – ha raccontato a Caterina Balivo – Lo stesso Tony mi disse che quest'uomo bellissimo era sposato e che aveva anche tre figli. Sono stata la sua amante per circa dieci anni, e divenni anche amica della moglie. Ma sapevano tutti della nostra tresca, a me andava benissimo la cosa perché non volevo sposarmi". Il suo grande rimpianto è non aver avuto figli.







Wilma De Angelis è fidanzata con Giani, un uomo di 10 anni più giovane con cui condivide la vita, per scelta, da eterna fidanzata: “Il mio grande amore l’ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me”, ha raccontato, svelando poi i dettagli della sua relazione che è più viva che mai: “Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui”. Tra i suoi grandi successi possiamo ricordare “Nessuno”, “Patatina”, “Quando vien la sera”, “Dimmi di sì”, cover di Bad Romance di Lady Gaga, che ha ottenuto più di 200mila visualizzazione. Wilma De Angelis è nata a Milano l’8 aprile 1930. È alta 154 centimetri per un peso di 67 chili.

