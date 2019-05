Non si spengono le polemiche intorno a Francesca De André e Giorgio Tambellini. La coppia, ormai giunta al capolinea dopo il post del ragazzo su Instagram in cui annuncia una pausa di riflessione, continua a far discutere per i comportamenti di entrambi. Da un lato Giorgio, che viene pizzicato da un paparazzo in compagnia di una ragazza mora con cui si scambia un bacio, dall’altro Francesca che nella casa del Grande Fratello sembra essere sempre più attratta da Gennaro Lillio.

Una situazione che lascia perplesso Luca Onestini, che commenta così a Mattino Cinque: “È una relazione in cui a nessuno dei due frega qualcosa dell’altro”, spiega l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, “lui avrà sbagliato, ma non dimentichiamoci che l’altro giorno abbiamo visto Gennaro con le mani nelle mutande di Francesca”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Non ha avuto una reazione lineare: prima era dispiaciuta per come l’ha trattata Giorgio e ha esagerato, si è fatta vedere dilaniata dal dolore, poi però hanno cambiato argomento in casa e ha fatto una scenata di gelosia a Gennaro (dopo i baci dati a Martina Nasoni per la prova settimanale, ndr). Ma scusate, ma che donna è mai questa?”. Luca Onestini infatti non crede affatto al rapporto d’amore che Francesca intratteneva con il suo ex fidanzato Giorgio, ma nemmeno al suo interesse attuale per Gennaro. (Continua a leggere dopo la foto)





”Diciamo che questa è una coppia un po’ anomala, l’idea che hanno comunicato al pubblico è che non gliene fregasse niente a lei e nemmeno a lui. Lei nella Casa si è fatta i cavoli suoi, ricordiamo che la scorsa settimana abbiamo visto delle foto dove Gennaro le metteva le mani nelle mutande, erano in atteggiamenti molto intimi e lui fuori si è fatto i cavoli suoi. [..] Poi non dimentichiamoci che lui era entrato nella Casa la scorsa settimana per vedere i filmati di Francesca e Gennaro, era entrato come ‘parte lesa’, è entrato tutto strafottente e poi si è vendicato fuori”. (Continua a leggere dopo la foto)





E per concludere, Luca serve la stoccata finale: “La De Andrè dovrebbe essere fidanzata fuori e fa la scenata di gelosia a Gennaro, Martina dovrebbe essere innamorata di Daniele Dal Moro e si limona Gennaro, Gennaro dovrebbe essere innamorato della De Andrè e si limona Martina, ma qui altro che Grande Fratello, questo è il Grande Bordello!”.

