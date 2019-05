Gelo a Caduta Libera, Nicolò rincontra l’ex fidanzata: lei gli fa un grande ‘scherzetto’

Il Campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi ha battuto ogni record del game show condotto da Gerry Scotti. Il giovane ragazzo ha raggiunto la cifra record di 400mila euro. Una somma mai vinta nella storia di Caduta Libera. Un altro record riguarda il numero di puntate che lo hanno visto campione: martedì 28 maggio è stata la sua 54esima presenza sulla botola al centro dello studio. Nicolò ha 20 anni, è giovanissimo e viene da Brescia. La sua prima puntata risale al 24 ottobre 2018, è diventato subito Campione e nessuno sta riuscendo a togliergli questo titolo finora.

Nicolò, oltre ad avere vinto un bel po' di soldi grazie al game show, aveva trovato anche l'anima gemella. Per un po' di tempo, infatti, è stato fidanzato con Valeria, una ragazza che aveva incontrato tra i concorrenti del programma. La loro storia, però, non durò tantissimo e adesso Valeria è tornata di nuovo in gara a Caduta Libera per sfidarlo.









La ragazza faceva il tifo per lui e quindi per amore ha rinunciato alla partecipazione come sfidante di Caduta Libera. La storia tra i due non è durata tantissimo. Ad annunciare la rottura sui social era stata proprio Valeria, ma qualche giorno fa la ragazza tornata nuovamente in gara a Caduta Libera, pronta a sfidare il suo ex fidanzato che proprio non si aspettava di rivederla in quella circostanza.





"Oggi qui tra le sfidanti ce n'è una che ti batte le mani in maniera più affettuosa delle altre. Ma non voglio girare il dito nella piaga perché già ti vedo molto imbarazzato", ha detto Gerry Scotti. Valeria ha stuzzicato il suo ex fidanzato con qualche battuta e sguardo ammiccante: "Hai paura di me? Ti imbarazzo ancora? Oddio, non pensavo", ha detto la giovane. Niccolò è rimasto impassibile. A questo punto, Gerry ha chiesto a Nicolò cosa pensasse del ritorno della sua ex fidanzata. Il Campione storico di Caduta Libera sembrava in effetti un po' spiazzato da questa sorpresa.





E non lo ha nascosto: “Non me lo aspettavo, era un po’ che non ci sentivamo. Ci siamo sentiti ancora, sì sì abbiamo un buon rapporto. Non me lo aspettavo, tutto qui”. Così Gerry ha cercato di giustificare la reazione del ragazzo dicendo che lui è molto freddo. Ma Valeria ha ribattuto lanciando una frase che ha fatto sobbalzare il pubblico e lo stesso conduttore. ”Sembra e basta, fidati, in realtà è caldo. Sì, sì…”. Una battuta che ha lasciato basiti gli altri concorrenti, lo stesso Nicolò e i telespettatori.

