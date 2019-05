Nunzia De Girolamo, è caos a Ballando. La produzione si è accorta di ciò che ha fatto

Aggressiva, dentro e fuori. Nunzia De Girolamo sfoggia un look fetish nella seconda semifinale di “Ballando con le Stelle” ma piace solo ai telespettatori. Per la a giuria la performance dell’ex parlamentare non è delle migliori. Eppure, nonostante le critiche e i votacci dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, Nunziatina e il maestro Raimondo Todaro col super tango conquistano la finale del talent di Rai1 in programma prossimo 31 maggio.

L'ex parlamentare ed il suo compagno d'avventura Raimondo Todaro fino a qualche settimana fa hanno più volte discusso con la giuria. Una delle peggiori liti è avvenuta proprio durante la puntata precedente. Guillermo Mariotto ha commentato l'esibizione con parole molto dure: "Sei pesante, Nunzia", Raimondo Todaro ha difeso la partner replicando che la donna ha lo stesso peso di sempre e ha iniziato a battibeccare.









"Tutto questo spettacolino con me non attacca. Io non mi presto. Io dico che è sempre ordinaria, ordinaria. La parola giusta me l'ha data mia mamma ieri sera quando sono tornato a casa. Ha detto 'non c'è niente da fare lei resta ordinaria'". "In Italia non siamo tutte Carla Fracci. Ci sono donne come me e sapete che vi dico? Che siamo contente così! Viva le donne normali", mentre Todaro ha rintuzzato: "Se tu mi dici che è ordinaria va bene, se mi dici che è pesante allora no. Voi esprimete sempre un giudizio sulla persona, dovete giudicare il ballo".





Il pubblico sta dalla parte di Raimondo ed infatti scrive che probabilmente è vero che la giuria ha qualcosa di personale con Nunzia. Come riporta Dagospia, uno dei componenti della giuria di Ballando con le stelle avrebbe segnalato sulle stories di Instagram alcuni commenti molto offensivi rilasciati da haters nei confronti della giuria. Commenti ai quali la De Girolamo avrebbe risposto con like ed emoticon con il sorriso. "In giuria sono dei culatt*** comunisti", è la frase incriminata che ha fatto scattare il like dell'ex volto della politica italiana.





E ancora: ”Nunziatì che t’importa, sono solo due zecche nostalgiche”. Nunzia De Girolamo avrebbe risposto con sorrisini e commenti. Dagospia ha pubblicato gli screen shot. La vicenda avrebbe fatto infuriare la produzione del programma. Nunzia De Girolamo avrebbe poi cancellato i commenti “incriminati”. Sulle stories di Instagram il giurato che ha pubblicato le stories ha commentato l’accaduto così: ”Chi spalleggia gli hater che danno dei culatt** e delle merd*** è un hater. Ed è bene ricordarsi che i like a commenti di questo tipo, sono dimostrazione di complicità (pure vigliacca)”.