Ieri sera è successo davvero di tutto durante l’ottava puntata del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex fidanzato di Francesca De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Come due settimane fa, Giorgio è sembrato molto su di giri, troppo forse, quasi “alterato”, dirà poi qualcuno sui social: nega il tradimento, lo ammette, poi lo nega ancora e così via. E si avvicina più volte a Francesca in modo molesto, tanto che la conduttrice si vede costretta a intervenire prima di cacciarlo dalla Casa.

Ma andiamo con ordine. “Io non ho parole, stai ascoltando una falsa”, dice dapprima a Francesca. “Quella lì me l’ha presentata la tua amica Alessandra, vuoi che mi struscio come te con quel pupazzo? – prova ad attaccare Giorgio – In questo mondo tuo qui non è possibile parlare. Non ti ho tradito io, ti ha tradito la tua amica, sono qui per dirti finisci il giochino e poi ne parliamo fuori, sarò il primo ad aspettarti”. (Continua dopo la foto)









E quando Barbara chiede all’amica Alessandra di rientrare in Casa non solo si riaccende il confronto, ma Giorgio stringe di nuovo troppo Francesca e a quel punto Barbara lo caccia dalla Casa: “Vai via! Giorgio vai, vai che è meglio”. Ora però, dopo tutto quello che è successo, il Moige presenta un’ufficiale denuncia all’Agcom dopo i fattacci di lunedì. E in particolare l’irruenza del fidanzato di Francesca de Andrè contro la ragazza. (Continua dopo la foto)





“Nel corso della puntata di ieri incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti”. (Continua dopo la foto)







“Il Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza”. Dunque il Comitato genitori chiede “all’Agcom e al Comitato Media e Minori e di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo”.

Ti potrebbe anche interessare: Grande Fratello, anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo c’è ancora lei, Francesca De Andrè