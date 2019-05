Un’altra grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in maniera quasi esclusiva – alle vicende della nipote di Faber.

Prima la diffida del padre Cristiano, poi il presunto tradimento del fidanzato Giorgio con la bionda platino Rosy, il confronto chiarificatore con l’uomo, quindi la notizia di un nuovo adulterio: sicuro, questa volta, come confermato anche dalla migliore amica e dalla sorella della ragazza. De André, però, non riesce a crederci e, per tutta la settimana, non fa altro che chiedere di poter parlare nuovamente con il fidanzato, invitato per l’appunto in trasmissione. (Continua dopo la foto)









Paradossalmente, però, Giorgio invece che chiarirle i dubbi e rispondere in maniera chiara agli interrogativi della ragazza gira intorno alla questione, ammettendo talvolta di averla tradita per poi negare tutto l’attimo successivo. Tutto questo tutto nell’ultima puntata del Grande Fratello che oltretutto si chiude con un litigio in diretta tra Kikò e Francesca De André, che stava avendo una discussione con Erica ed ha evidentemente avuto un atteggiamento poco gentile nei confronti di Kikò, il quale voleva parlarle. (Continua dopo la foto)





“A me ‘levate’ nun me lo fai, perchè ho 48 anni e non ti sento nemmeno”. La De André prova a giustificarsi dicendo che stava semplicemente parlando e gli ha chiesto di spostarsi. La lite, a quanto pare, fa riferimento a delle strategie per le nomination saltate. Eh sì, perché sono Erica, Enrico e Kikò sono i nominati dell’ultima puntata. Quando siamo giunti quasi alla fine della serata, emerge il risultato delle nomination di questa serata. (Continua dopo la foto)







Sono quindi tre i nomi che rischiano l’eliminazione nella prossima puntata. Si conosce già il nome di uno dei finalisti: Gennaro, che con l’inganno ha pensato di essere stato eliminato, ma è tornato in studio solo per scoprire di essere il primo concorrente che accederà alla finale del Grande Fratello 16.

Ti potrebbe anche interessare: “Quante volte al giorno faccio sesso con Mauro”. Wanda Nara senza freni. E snocciola dettagli. Poi arriva il regalo di Icardi per l’anniversario di matrimonio

fbq(‘track’, ‘Gossip’);