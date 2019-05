Hanno passato dei mesi davvero pesanti, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi. Ma ora l’incubo è finito. Il figlio della coppia, Giacomo, concluso il ciclo di cure, ha sconfitto il tumore cerebrale e la famiglia Corradi è tornata a sorridere. Dopo un anno e mezzo di patimento, dolore, sofferenza – sempre mascherata dal sorriso perché, come Elena ha sempre detto, lei e il marito hanno cercato di far respirare aria di serenità a Giacomo – tutti, finalmente, hanno tirato un sospiro di sollievo. Per il momento si possono godere la vita.

Dopo la bella notizia, papà e mamma hanno deciso di coronare il sogno del piccolo Giacomo che si è rivelato un guerriero fortissimo. Qual è stato il regalo che Elena e Bernardo hanno fatto a Giacomo? Lo hanno portato a New York, dove il bimbo sognava da tempo di andare. Una meritatissima vacanza a New York tutti insieme, per lasciarsi alle spalle quel momento difficile che ha messo a dura prova tutta la famiglia. I giorni in America sembrano essere meravigliosi, almeno a giudicare dalle foto scattate da Giacomo che la Santarelli ha postato in rete.









Questa cosa ci riempie di gioia! Così come ci riempì di gioia, qualche settimana fa, la notizia della guarigione di Giacomo. "Giacomo finalmente è in 'follow up'! – scriveva i primi di maggio la Santarelli – Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia". Ospite di Italia Sì, dove ha raccontato che il bambino è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del tumore, Elena si è poi sciolta in un pianto liberatore.





Era il dicembre 2017 quando la conduttrice raccontava per la prima volta che al figlio era stato diagnosticato un brutto male. Che ora, per fortuna, è solo un ricordo. E ora la famiglia celebra l'inizio di questa nuova vita con un viaggio indimenticabile. Le foto del viaggio a New York hanno suscitato emozione e affetto tra i follower della conduttrice. Anche quelli più famosi, come Rita Dalla Chiesa che ha commentato con un affettuoso "Belli!".





Pic by Jack super jack 😍

Karina Cascella, invece, ha commentato così: “Che belli, siete meravigliosi”. Cuori e messaggi d’affetto anche da Alessia Marcuzzi, Lucia Ocone, Ana Laura Ribas e Valeria Graci. In questo anno e mezzo di sofferenza, pur non raccontando nel dettaglio la malattia del figlio, la Santarelli aveva sempre tenuti aggiornati i fan sulle condizioni del bimbo. Non sono mancati i momenti di sconforto, né, ahimè, gli attacchi degli haters. La Santarelli, però, ha sempre reagito in modo da mettere a tacere i “leoni da tastiera”.

