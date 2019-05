Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’. Il ‘caso’ non è finito e scoppia la polemica

Pamela Prati a Chi l’ha visto?. E non per cercare Mark Caltagirone, che non esiste, ma come ospite seria per parlare di truffe online. La bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega.

Come detto, è proprio Dago che annuncia la partecipazione di Pamela, 60 anni, nella trasmissione di Federica Sciarelli su Raitre. “Ma la vera truffa è al pubblico”, scrive il sito di Roberto d’Agostino, che si domanda: “Può il servizio pubblico ospitare un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre?”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “La Rai deve ancora chiarire quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier e dalla Balivo, visto che oggi sul Fatto Quotidiano la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a Verissimo”. Il sito ufficiale del programma spiega come l’ospitata della Prati si inserisca all’interno dell’argomento più generale dei meccanismi delle truffe online. Una maniera come un’altra per tornare a spolverare quello che già stato ribattezzato il caso dell’anno e che, dopo gli interventi a Domenica Live, a Domenica In, a Verissimo e a Live – Non è la D’Urso, continua a fare incetta di ascolti assicurando massima visibilità alla vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)





Tuttavia, c’è chi mette in dubbio la buonafede del programma di Raitre che, secondo alcuni, non farebbe altro che alimentare un fuoco che meriterebbe di essere spento. Dopo l’ultima intervista a Verissimo sembrava che la Prati avesse lasciato intendere di non voler tornare a parlare della vicenda e di far perdere le sue tracce per un po’. Prospettiva che sembra essere cambiata meno di una settimana dopo. Intanto, sulle colonne del ”Fatto quotidiano”, Donna Pamela, oltre a spifferare i compensi, ha sbugiarda la Prati svelando che era proprio lei a gestire l’account fake di Mark Caltagirone. (Continua a leggere dopo le foto)





“Pamela non è una vittima – ha spiegato la Perricciolo – Non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata”. Dunque nessun plagio, ma un raggiro che metteva d’accordo tutte e tre le donne della Aicos (Perricciolo, Michelazzo, Prati).

