“Come fai?!”. Federica Panicucci, foto da 10 e lode. Ma i fan vogliono il suo segreto

“Tra una pausa e l’altra della diretta di Mattino 5”, scrive Federica Panicucci sotto alla foto che la immortala in studio ed è subito Boom di like e di commenti. Lo scatto ha totalizzato oltre 27mila ‘mi piace’ e quasi 700 messaggi in poche ore. La conduttrice, 51 anni, ha voluto condividere con i suoi tanti follower di Instagram un momento di pausa dalla diretta di Mattino Cinque. Ha mostrato il suo look, ancora una volta vincente, scelto per tenere compagnia agli italiani durante la mattina: un elegante completo giacca e pantalone con décolleté tacco 15. Per finire, capelli legati in una raffinata coda alta e il trucco, come sempre, impeccabile.

Promossa a pieni voti. E non solo per il look: per i fan Federica è a dir poco spettacolare e radiosa. “Stupenda, la più bella meraviglia che esiste, intelligente, carina, adorabile creatura fantastica”, scrive uno nei commenti. (Continua dopo la foto)









Ma la domanda principale è sempre la stessa: qual è il suo segreto di bellezza per apparire così in forma? E infatti un’ammiratrice le chiede: “Ma il tuo segreto qual è per essere così meravigliosa? Io ho 44 anni, due figli e ancora una pancia irrecuperabile se non chirurgicamente, ma ho paura ovviamente. Sorvoliamo, se potessi vorrei essere come te”. (Continua dopo la foto)





E ancora, tra i tanti messaggi: “Sei la conduttrice più bella della tv”, “E le ventenni mute”, “La perfezione”. Insomma, eleganza a parte, a 51 anni Federica si conferma una delle donne dello spettacolo più amate e invidiate per classe e fisico al top. A questo proposito, vale la pena ricordare le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui la regina di Mattino Cinque ha rivelato come fa a mantenersi così bella e in forma. (Continua dopo foto e post)







“Conduco una vita quasi monacale – ha detto al magazine – La sera non faccio tardi, cerco di mangiare bene, avere uno stile sano, mantenere gli stessi orari. Riesco a mantenere il mio peso, 54 chili. D’inverno mangio di più e prendo qualche chilo, ma poi mi basta cambiare alimentazione e mangiare meno. Ho un metabolismo molto attivo”. Un pranzo leggero e quando va a cena fuori beve un bicchiere di vino ma la pietanza che più la soddisfa è la pizza: “È l’unica cosa sulla quale mi freno. Fosse per me la mangerei tutti i giorni”.

