I guadagni di Pamela Prati ed Eliana. Caso Mark Caltagirone, fuori le cifre

E ora che ha rotto il silenzio anche Pamela Perricciolo, il castello di bugie sul Pamela Prati Gate è crollato. Certo, restano ancora dei punti oscuri nella vicenda che da settimane tiene banco sui giornali e nei salotti tv, ma almeno hanno tutte confermato che Mark Caltagirone non esiste. Prima Eliana Michelazzo, poi Pamela Prati e infine Donna Pamela hanno vuotato il sacco: è un personaggio inventato proprio come si sospettava da tempo.

Quello che non torna (e che forse mai tornerà) è chi delle tre abbia architettato tutto visto che si accusano a vicenda e perché. Motivi economici? Dagospia aveva già lanciato la bomba dei debiti di gioco della Prati e dunque l’esigenza di fare soldi. Soldi che ha preso in abbondanza, proprio come la Michelazzo, grazie alle ospitate in tv per le finte nozze, i finti figli e il finto Mark Caltagirone. (Continua dopo la foto)









Grazie a questo giallo intricatissimo Pamela Prati ed Eliana Michelazzo avranno sì perso credibilità, ma ci hanno sicuramente guadagnato sul fronte economico. A quanto ammontano i cachet? Andiamo a scoprire i dettagli. Partiamo dalla Prati. A marzo scorso la showgirl è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per annunciare il matrimonio e per quell’intervista la Rai ha sborsato poco più di 3mila euro. A confermare la cifra è stata la stessa azienda di viale Mazzini, dopo un’interrogazione parlamentare presentata da un deputato del Pd. (Continua dopo la foto)





Eppure sembra che Pamela Prati non li abbia mai visti quei 3mila euro: “Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato”, ha rivelato Pamela Perricciolo in un’intervista esclusiva al Fatto Quotidiano. A Verissimo, invece, per l’ospitata avvenuta dopo l’annuncio dell’allunamento delle nozze, la Prati avrebbe percepito un cachet ridotto per tutto il caos che si era venuto a creare. Mediaset avrebbe sborsato circa 10mila euro. (Continua dopo la foto)







Ed Eliana? Sempre nell’intervista al Fatto, Pamela Perricciolo ha rivelato anche quando starebbe guadagnando la sua ex socia partecipando alle trasmissioni di Barbara D’Urso: “Eliana prende 7mila euro a puntata dalla D’Urso, io non voglio né soldi né la tv”, ha raccontato Donna Pamela. Che ha fatto anche altre rivelazioni choc dopo settimane di silenzio. Ha detto che tutte e tre hanno responsabilità: “La password dell’account di Mark Caltagirone ce l’ha Pamela Prati” e “Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa e gestito da Eliana Michelazzo”.

“Sono malata”. Eliana Michelazzo in lacrime (in diretta): il nuovo sfogo