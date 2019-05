Proprio quando Ballando con le stelle sia avvia al suo atto conclusivo, ecco la doccia fredda. Sono parole che fanno male quello di Hoara Borselli e destinate a far discutere. Le sue ‘accuse’ hanno un bersaglio diretto e preciso. Hoara Borselli infatti pensa di sapere il motivo dei mancati inviti, anche se non vuole svelarlo: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori – ha fatto sapere ospite telefonica del programma “I lunatici” su Radio due – In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”.

Attiva su Instagram, racconta anche delle strane richieste dei follower: "Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate".









Quindi continua: "Ora ci sono anche quelli che mandano i curriculum per fare da money slave. Schiavi economici. Mi scrivono cose tipo "automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping" o altre cose simili") e delle critiche ricevute: "Ci sono anche donne che pensando di offendermi mi scrivono cose tipo "mamma mia, non sei più come eri a vent'anni".





Ma io non mi offendo. Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre". Nata a Viareggio nel 1976. Hoara Borselli ha avuto una relazione di sei anni con l'ex portiere della nazionale di calcio Walter Zenga. Hoara si è sposata il 10 giugno 2009 con Antonello Costigliola e ha due figli, Margot, nata il 19 settembre 2009, e Daniel, nato il 19 settembre 2012.







Negli ultimi anni 2000 ha avviato un brand di abbigliamento dal nome Hdoll. Il particolare nome deriva da un romanzo che la madre lesse da ragazza. La madre non le disse mai il titolo ma solo che si era innamorata di uno dei personaggi e che si ripropose, qualora avesse avuto una figlia femmina, di chiamarla così.

