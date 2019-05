Anche quest’anno il Grande Fratello tiene incollati alla tv milioni di spettatori. Ma i fan del reality di Canale 5 non avranno sicuramente dimenticato alcuni dei protagonisti delle vecchie edizioni. Come Katia Pedrotti, ad esempio. Indimenticabile la sua storia d’amore nella Casa con Ascanio Pacelli. Il pubblico si appassionò subito a quella relazione vissuta, tra battibecchi, scherzi e litigi, sotto i riflettori e ha sempre tifato per loro.

Non sbagliava: Katia e Ascanio, che si sono giurati amore eterno un anno dopo l’uscita dal reality, hanno avuto anche due figli (Matilda e Tancredi) e stanno insieme ancora oggi, dopo quindici anni. Un amore, quello della bionda valtellinese e del principe romano, che in tutto questo tempo ha avuto solo una piccola crepa, come ha confessato tempo fa da Ascanio in un’intervista per poi però aggiungere che la passione non è mai venuta meno (Continua dopo la foto)









“Desidero ancora sessualmente la mia Katia – raccontava Pacelli – E, anche se dopo la nascita di Matilda abbiamo vissuto una piccola crisi, abbiamo subito ritrovato la nostra intesa sessuale e sentimentale. E oggi, dopo dodici anni di amore e undici di matrimonio, quando vedo mia moglie la desidero ancora con ardore”. Come detto, sono passati 15 anni dall’ingresso di Katia nel reality. (Continua dopo la foto)





Reality che a detta della Pedrotti, che a settembre spegnerà 41 candeline e oggi è un’influencer e la conduttrice di un programma di cucina su Alice Tv, era molto diverso da oggi. Intervistata dal settimanale Vero, l’ex gieffina ha commentato e criticato l’attuale edizione del programma. A suo avviso, infatti, si è perso l’aspetto innovativo che quando partecipò lei caratterizzava la trasmissione. (Continua dopo le foto)







“Il Grande Fratello nasce come esperimento sociologico e, quando l’ho fatto io, venivano reclutate tante personalità diverse e sconosciute, non ‘personaggi’ – ha detto Katia al magazine – Oggi il Gf è più spettacolo e meno esperimento. Si scelgono i partecipanti per fare ascolti. Per carità, scelta lecita, ma io il mio Grande Fratello ‘paleolitico’ non lo cambio con nessuno”.

“Silvia e Pier Silvio si sposano”. Bomba gossip in casa Mediaset