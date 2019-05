Dopo la laurea all’Università Bocconi Enrico Bertolino inizia la sua attività nel settore bancario, nella divisione Coordinamento Risorse, Marketing e Sviluppo Prodotti Finanziari in Italia e a Londra.La sua carriera artistica comincia tra il 1996 e 1997 anni vincendo alcuni prestigiosi concorsi per giovani comici tra cui Il Cabaret del Cabaret, Bravo Grazie! e il Festival del Cabaret Ugo Tognazzi. Nel 1997 debutta sul grande schermo con il film Incontri proibiti con Valeria Marini per la regia di Alberto Sordi.

Nel 1998 arriva sul piccolo schermo con Ciro, il figlio di Target (Italia 1), Facciamo Cabaret (Italia 1), Mai dire gol della Domenica (Italia 1), Target (Canale 5), Mai dire gol (Italia 1) e Quelli che il calcio (Raitre). Nel 1999 è su Italia 1 con i programmi: Festa di classe, Facciamo Cabaret, Ciro, Comici e Mai dire gol e su Raidue con Convenscion. Torna sul grande schermo con La grande prugna di Claudio Malaponti. Nello stesso periodo è vincitore del Premio Walter Chiari – Città di Cervia. Tra il 2001 e il 2002 continua la carriera televisiva e prosegue parallelamente anche quella teatrale con lo spettacolo Il diluvio fa bene ai gerani.









Dal 2005 al 2010 ha condotto su Raitre Glob – l'Osceno del villaggio. Ha recitato nella serie Rai ''Piloti'' e ha partecipato come Guest star di ''Zelig''. Poi si occupa di teatro. Calca i palchi più famosi d'Italia con spettacoli che raggiungono un pubblico vastissimo. Nella sua lunga carriera ha pubblicato diversi libri: ''Ho visto cose…'', ''Quarantenne sarà lei'', ''Manuali di autodistruzione'' editi Sperling&Kupfer e ''Pirla con me''. Dal giugno 2016 porta nei teatri italiani instant theatreâ spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano.





Per quanto riguarda la vita privata, Enrico Bertolino è felicemente sposato con la brasiliana Edna Galvao. La coppia ha una figlia di nome Sofia nata nel 2010. I due si occupano di volontariato e nel 2004 hanno aperto ''Vida a Pititinga Onlus'', associazione fondata con l'aiuto di Smemo e dell'Inter. L'associazione è nata per volontà di Edna Galvao, il presidente ed Enrico Bertolino, socio fondatore, suo compagno in questa avventura e nella vita.





Edna ed Enrico, che da qualche anno un po’ del loro tempo a Pititinga, piccolo villaggio di 1800 abitanti (la maggior parte bambini), situato 55 km a nord di Natal, capitale del Rio Grande del Nord (Brasile) hanno fondato l’Associazione con lo scopo di creare situazioni che possano favorire un avvenire degno di essere chiamato tale alla popolazione. Enrico Bertolino è nato il 4 luglio del 1960 a Milano. È alto 180 centimetri e pesa circa 75 chili.

