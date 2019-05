Quello di Francesco Giorgino è uno dei volti più noti della televisione italiana. Da anni alla conduzione del TG1 in onda la sera alle ore 20:00 su Rai1, è in realtà molto più di uno stimato giornalista. Da quasi 30 anni è infatti un personaggio di punta della Rai, che di fatto ha rappresentato da sempre la sua casa professionale. Francesco Giorgino è inoltre docente a contratto all’Università Sapienza di Roma, dove insegna Teorie e tecniche del newsmaking alla facoltà di Scienze della comunicazione.

Sin da bambino, la sua grande passione era il giornalismo, ma venendo da una famiglia di giuristi ha deciso di assecondare il desiderio dei suoi genitori. Si laurea in Giurisprudenza presentando una tesi sul 'Sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed ordinamento costituzionale'. Due anni prima, nel 1988, era già giornalista pubblicista. La svolta arriva nel 1991, quando dopo alcune collaborazioni viene assunto come praticante in Rai.









Entra nella redazione di Uno Mattina e diventa professionista nel 1993. Nel 1994 è addetto stampa del ministro Giuliano Urbani durante il primo governo Berlusconi. Dal 2000, per Francesco Giorgino, si spalancano le porte del Tg1. Per 10 anni conduce l'edizione delle 13.30, mentre dal 2010 è al timone di quella principale delle 20. È stato lui, il 13 marzo del 2013, ad annunciare la fumata bianca del conclave che ha eletto papa Francesco.





È un uomo molto sportivo: pratica calcio, nuoto, sci nautico, sci alpino e tennis. È in quest'ultimo sport che ha dedicato la maggior parte delle sue energie. Francesco è infatti istruttore della Federazione Italiana Tennis e docente presso la Scuola Maestri della FIT. Nel 2002 ha condotto il "Dopofestival" del Festival di Sanremo assieme a Simona Ventura. Suo fratello è Nicola Giorgino, sindaco di Andria dal 2010. Francesco Giorgino ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposato dal 2009 con Nicoletta Chiadroni (aiuto regista alla Rai). La cerimonia si è svolta in un castello medievale nella valle del Chianti.





Sono state nozze a sorpresa davanti a 12 parenti che erano stati invitati per una premiazione, ma che in realtà si sono trovati al loro matrimonio. A quanto pare, nonostante otto anni di intenso amore, Francesco Giorgino e Nicoletta Chiadroni non hanno avuto figli. Non ci sono infatti notizie ufficiali, o quanto meno certe, riguardo dei bambini avuti dalla moglie del giornalista della Rai. La coppia vive a Roma da anni, per motivi professionali. Francesco Giorgino è nato l’8 agosto 1967 ad Andria. È alto 178 centimetri e pesa circa 75 chili.

