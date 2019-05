“Silvia e Pier Silvio si sposano”. Bomba gossip in casa Mediaset

La conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi rappresentano una delle coppie più longeve, discrete e amate del panorama italiano. Non amano i gossip e riescono a mantenere una certa intimità sia personale e sia a livello familiare. Conosciuti 18 anni fa per caso e innamorati praticamente da subito, Silvia e Pier Silvio sono una famiglia perfetta grazie anche alla nascita dei loro due splendidi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Lei più di una volta, durante il suo programma televisivo Verissimo, ha parlato dei matrimoni degli altri evidenziando che non ci sarebbe stato nulla tra loro visto che l’unione era già perfetta così. Ora i due sarebbero pronti al grande passo. Almeno è quanto venuto fuori all’interno del settimanale ‘Nuovo’. I due storici fidanzati sarebbero stati avvistati all’interno di un ristorante, intenti a pianificare qualcosa di un certo spessore. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo il delicato periodo trascorso al San Raffaele di Milano per via di un’occlusione intestinale, pare che anche papà Silvio non aspetti altro. Il noto manager sarebbe infatti più che favorevole al matrimonio tra suo figlio e la conduttrice di Verissimo. Del resto i due sono fidanzati dal lontano 2002 e hanno anche due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. (Continua a leggere dopo la foto)





Secondo la notizia, pur sempre da prendere con le pinze, sembra che il vicepresidente di Mediaset e la Toffanin abbiano proprio visto di recente Silvio Berlusconi in una specie di “incontro segreto” per discutere delle nozze. Sempre secondo l’indiscrezione, tutto sarebbe pronto – anello compreso – per questa estate e le nozze si dovrebbero svolgere a Portofino in gran segreto e nella massima discrezione. Non ci resta che aspettare i fiori d’arancio e una proposta in grande stile. (Continua a leggere dopo la foto)





Sono ormai tanti anni che i due innamorati rimandano il matrimonio, dunque, non è da escludere che presto potrebbe verificarsi il lieto evento. Intanto, Silvia Toffanin in questo momento è alle prese con il matrimonio fantasma di Pamela Prati la quale ha recentemente ammesso che Mark Caltagirone non esiste.

