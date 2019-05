“Basta, ora Pamela…”. Nozze finte Prati, parla l’avvocato. Cosa sta succedendo

La confessione di Pamela Prati a Verissimo non ha chiuso affatto il caso Mark Caltagirone. A Silvia Toffanin la soubrette aveva dichiarato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sottolinenando di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone. Parole che non hanno convinto. Oggi a “Storie Italiane” su Rai 1 parla per la prima volta l’avvocato della Prati, Irene della Rocca.

”Attualmente, questa situazione si è evoluta in maniera completamente differente. Non stiamo parlando più di un matrimonio che si è fatto o no. Mi sembra completamente superato. Si stanno profilando una serie di vicende che saranno oggetto da parte della Magistratura”, ha detto l’avvocato di Pamela Prati. La conduttrice ha mostrato in un video un frammento dell’intervista di Marco di Carlo avvenuta nella stessa trasmissione (“Mi hanno spacciato per Mark Caltagirone”) e domanda perché la soubrette non abbia negato di aver messo in giro del Mark Caltagirone finto e di non aver detto niente sul famigerato scatto nella quale compare con un uomo che indossa un cappellino rosso. (Continua a leggere dopo la foto)









”La Prati non ha mai confermato che quelle foto con l’uomo con il cappellino fossero quelle di Marco Caltagirone. La signora Prati non ha mai confermato la veridicità delle foto”. In studio ci si chiede se sono state fatte delle denunce. Secondo la versione dei fatti di Pamela Prati lei sarebbe stata raggirata dalle sue due ex agenti.

“Stiamo valutando un esposto, non una denuncia. – ha spiegato Irene della Rocca – In questa vicenda è complesso individuare reati. Stiamo valutando la possibilità di fare un esposto spiegando tutti i fatti e chiedendo alla magistratura di appurare se ci siano dei reati”. Eleonora Daniele sottolinea che l’opinione pubblica è divisa: “Per alcuni Pamela Prati sta solo spacciandosi per vittima, per altri invece è realmente una vittima”. (Continua a leggere dopo la foto)





Si aggiunge la testimonianza di Flora Pellino che ha conosciuto il trio Perricciolo, Michelazzo e Prati in occasione di un evento: “Ricordo Pamela Prati perché un volto conosciuto. Poi analizzando la storia del falso profilo di Silvia Sbrigoli ho avuto le prove che era stato inventato con le mie foto dopo quell’evento, il 12 dicembre 2017. Adesso con i miei legali stiamo ricostruendo la vicenda per denunciare tutto alla polizia postale”.

In studio c’è perplessità. Furto identità, plagio, la vicenda della Prati che va in televisione a mostrare disegni dei bambini che lei dice le sono stati dati in affido. E ancora la vicenda dell’acido lasciato davanti casa delle ex agenti che non sarebbe acido ma acqua e sapone. E infine chiede la Daniele: “Come mai l’incontro del bambino avvenuto in un bar, chi sono i bambini ? “- chiede la Daniele. (Continua a leggere dopo la foto)





Come detto, la gente ha pareri contrastanti sulla vicenda ma a detta di della Rocca, sono tanti i messaggi di solidarietà nei confronti della Prati. ”Così si ritiene a tutti gli effetti. In questi giorni, ha avuto tantissimi attestati di solidarietà, ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di donne che si sono ritrovate nella sua stessa situazione. Questo è il dato principale che dovrebbe emergere da questa vicenda. Tante altri personaggi del mondo dello spettacolo sono state vittime di una macchinazione. Io non credo a una sua collusione in questa vicenda”.

