In tanti hanno notato qualcosa di strano durante l’ultima puntata di Amici – Il serale. Sì, certo, la vittoria strameritata di Alberto Urso non è certo messa in dubbio. In realtà, parliamo di un’altra sfida, che ha destato qualche malumore. Insomma, nonostante la finale di Amici 2019 sia terminata, è scoppiata nelle ultime ore una polemica sulla vittoria di Rafael Quenedit. Numerosi fan di Vincenzo Di Primo hanno criticato il regolamento dell’ultima puntata perché, se fosse stato solo il pubblico a decidere le sorti dei due ballerini, avrebbe vinto il loro beniamino. Così non è stato perché il voto del pubblico a casa è stato sommato ai voti espressi dai giudici.

Ovviamente non si può tornare indietro, non si può modificare il regolamento e non si può strappare la coppa del vincitore a Rafael… anche perché se la merita tutta! Sia Vincenzo sia Rafael hanno dimostrato il loro sbalorditivo talento in tutte le puntate di Amici di Maria De Filippi ed è stato sempre difficile prevedere la vittoria di uno sull’altro. Ma cosa è successo? (Continua dopo la foto)









Conclusa l’ultima puntata di Amici 18 e dopo la proclamazione del vincitore della categoria danza, i fan di Vincenzo Di Primo hanno lasciato questo tipo di messaggi sulla pagina ufficiale del talent show di Canale 5: “Assurdo come a Vincenzo non sia stato riconosciuto niente e non gli sia stato dedicato neanche il tempo sufficiente di prendersi applausi e complimenti dai professori”; “Vincenzo meritava molto di più, ma va beh”; “Niente per Vincenzo, che vergogna”; “La coppa è di Vincenzo perché è lui il vero vincitore”; “Vergognatevi, nemmeno un po’ di attenzione per Vincenzo”. (Continua dopo la foto)





E giù via commenti su commenti. Ma c’è da dire che ce ne sono stati tanti anche per Alberto Urso, quasi tutti postivi (che ha lasciato un messaggio speciale sui social) e su Rafael Quenedit. Sì, i sostenitori di Vincenzo si sono fatti sentire, ma anche quelli di Rafael: “Come ha detto Alessandra Celentano: Rafael è un Dio della danza”; “Rafael patrimonio dell’umanità”; “Una parola: talento”; “Meritatissimo, talento pazzesco! Chi ha da ridire è solo in preda al rosicamento. (Continua dopo la foto)







Davanti a un ballerino del genere, bisognerebbe solo apprezzare”. Ancora una volta quindi, i telespettatori fungono da giudici e come in uno stadio qualsiasi, inneggiano al proprio beniamino, insultando l’altro. Una pratica che ricorda molto tristemente la politica, tuttavia.

