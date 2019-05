“Beccati!”. Tish e Alberto, è successo dopo la finale di Amici. Ed è pioggia di applausi

Dopo la vittoria, la festa. Con qualcuno di speciale vicino. Alberto Urso non smette di far parlare di se. Eccolo pizzicato di nuovo con la bellissima Tish, sua ex fidanzata forse non dimenticata del tutto. I due, a quanto si apprende, hanno avuto modo di incontrarsi una volta che i riflettori si sono spenti sulla scuola di Amici. Tish, infatti, avrebbe raggiunto il vincitore del talent con cui si sarebbe recata insieme alla festa di Amici 18. Dalle immagini che circolano in rete, si vedono i due ex fidanzati stretti in un abbraccio mentre ballano un lento: vederli così vicini ha riacceso le speranze dei fan che vorrebbero vederli di nuovo insieme.

I diretti interessati per ora non rilasciano dichiarazioni. Alberto Urso è ritornato sui social, dove ha scritto un messaggio che ha sorpreso tutti, ma non ha parlato di Tish. Tish, da parte sua, durante una delle ultime Instagram stories pubblicate ha sottolineato la vicinanza con Alberto: “Ragazzi, qua abbiamo il vincitore di Amici!”. Continua dopo la foto









Lontana dal tenore, ha poi detto altro su di lui e sui prossimi impegni lavorativi: “Ciao ragazzi, buongiorno. Ieri ha vinto Alberto e sono felicissima. Oggi sono a Roma per l’instore. Sono con mia mamma. Non vedo l’ora di vedervi e forse ci sarà un mini-concerto. Bacio a tutti, ci vediamo dopo!”. Tish è una delle figure più interessanti di questa edizione di Amici. Continua dopo la foto





Nei giorni scorsi la rossa cantante aveva detto come la scuola di Maria De Filippi fossa stata in grado di trasmetterle tanto, una bellissima esperienza utile a crescere sia sul piano umano che artistico, spiega Tish. Ha compiuto un lungo percorso, entrata all’inizio del programma. E – ridendo – si dice felice per appartenere alla storia del talent. Una delle cose più belle che porterà con sé sono i duetti. Prima del talent non si sarebbe mai immaginata accostare la sua voce a un’altra. Continua dopo la foto





Rudy e Stash dei The Kolors sono stati per lei le figure guida, vicini nei momenti difficili, riuscivano sempre a tirarla su di morale. E poi Stash l’ha aiutata parecchio con le canzoni. Quali saranno gli sviluppi della storia con il tenore non è dato sapere. Ciò che è certo è che è basto un gioco di sguardi per far esplodere la fantasia de fan: per Alberto e Tish i fan sono già in delirio.

