Da poco Michelle Hunziker è tornata in tv con ‘All Together Now’, il nuovo game show musicale di Canale 5 che conduce in collaborazione con il suo nuovo partner tv, J-Ax, capo del muro formato da cento giudici che giudica le performance dei cantanti in gara. La svizzera ha spiegato il meccanismo del nuovo programma in un’intervista rilasciata al settimanale Chi a cui poi ha anche parlato della sua bella e numerosa famiglia.

“Se posso fare la signora ora che ho sposato Tomaso? Sì, posso. E poi muoio”, ha scherzato. Ma la conduttrice ha anche rivelato un retroscena che risale ai primi tempi della frequentazione con Trussardi, quando si è inserita in famiglia. “È stata dura, all’inizio. Per loro e per me (…) Ora mi so anche un po’ vestire ma io sono anche truzza, parecchio truzza, chi mi conosce bene sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos”, ha raccontato Michelle. (Continua dopo la foto)









“Non ho quel retaggio lì”, ha aggiunto. E poi la questione gossip: “Mi ricordo che avevo detto a Tomaso: ‘Tu mi lascerai perché non riuscirai a vivere con questo gossip perenne addosso‘. E lui, ricordo, mi aveva risposto: ‘A me questo non interessa, mi interessi tu, io amo te’. E così è stato”. Da Tomaso Michelle ha avuto due splendide bambine, Sole e Celeste, arrivate parecchi anni dopo la sua primogenita, Aurora, la figlia oggi 22enne nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. (Continua dopo la foto)





Sole è nata il 10 ottobre 2013, mentre Celeste è venuta alla luce l’8 marzo 2015. Sono biondissime come la mamma e hanno gli occhi chiari del papà. Michelle le ha volute protagoniste dello spot del suo nuovo brand, Goovi. Michelle ha rivelato alla rivista Grazia che non ama postare le foto delle figlie sui social, ma in questa pubblicità ha vinto la voglia di farsi vedere madre e donna ed è stata molto felice di mostrare le piccole di casa, che hanno 6 e 4 anni. (Continua dopo foto e post)







Ultimamente Michelle ha condiviso coi follower di Instagram uno scatto con loro nel lettone. Domenica è sinonimo di relax anche a casa Hunziker-Trussardi e Michelle l’ha trascorsa così: come mostra la foto tutte e tre indossano ancora il pigiama ma con un dettaglio rock: gli occhiali da sole. “Buongiorno!!! Noi stamattina così… lettone, film, lettone, coccole, film… che bellooooo! Buon relax da tutti noi”, ha scritto la conduttrice. Like e commenti a pioggia. E quanto sono cresciute le piccole di casa! Per molti fan la piccola è identica a papà Tomaso, la grande invece somiglia ad Aurora.

