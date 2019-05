C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, nell’intervista rilasciata a Gente ringrazia anche l’amica e collega Maria De Filippi. Quale sarà il futuro della Zia Mara dal prossimo settembre?

Se la penna di Alberto Dandolo riporta il desiderio della Rai di rivolerla da settembre di nuovo al timone di Domenica In, ora è la stessa conduttrice a rispondere al gossip: "Quanto corri!", ha risposto al giornalista di Gente che l'ha intervistata, "Non so che cosa farò". Ha poi continuato spiegando i desideri del marito, Nicola Carraro: "Mio marito Nicola non era poi così d'accordo quando l'anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita".









Il marito della Venier che vive spesso a Santodomingo per problemi di salute (come aveva spiegato proprio la presentatrice ad una fan sui social, ndr.) "era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme". Mara Venier ringrazia sulle pagine di Gente l'amica e collega Maria De Filippi (già un'altra volta lo aveva fatto).





Il volto di Domenica In ricorda la sua ultima esperienza nel programma di Rai 1 diversa dalle precedenti. Quest'anno infatti si è detta molto libera, libera di essere se stessa facendo emergere la sua esuberanza e sensibilità. "Sono aspetti che la mia amica Maria De Filippi è riuscita a farmi tirare fuori a Tú sí que vales, mettendomi a fare il giudice popolare", ha infine dichiarato la Zia Mara.







Inutile dire che dopo l’esperienza negativa delle sorelle Parodi, Mara Venier è riuscita a riportare in acque tranquille Domenica In. Il merito, inutile negarlo, è praticamente tutto suo, che domenica dopo domenica, è riuscita a fidelizzaria centinaia di migliaia, anzi milioni di telespettatori al suo programma di intrattenimento. E brava la zia! Ma che sia solo un arrivederci.

