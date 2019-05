Sono passati anni dai tempi di Uomini e Donne, da quando Francesco Arca iniziava a farsi conoscere dal pubblico. Era il “bello della situazione”, tutto muscoli e con quello sguardo penetrante che faceva svenire le donne. Ora invece è molto cambiato. Intanto ha Arca ha fatto e sta continuando a fare molta strada. Non è rimasto uno dei tanti tronisti poi caduti nel dimenticatoio: è diventato un attore, ha lavorato per Ozpetek e preso prendendo parte a fiction come “Il commissario Rex”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Francesco Arca ha cambiato partner diverse volte, poi però ha trovato la sua stabilità con la bella Irene Capuano, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si conoscevano da dieci anni e si sono lasciati e ritrovati diverse volte, fino a quella definitiva. E hanno deciso di mettere su famiglia. Sì, perché Arca è anche diventato papà. (Continua dopo la foto)









È arrivata prima Maria Sole, nata nel 2015, poi Brando Maria, nato nell’aprile del 2018. In quest’ultima occasione, Arca diede il benvenuto al piccolo di casa con un post su Instagram: “Il parto è andato bene, adesso mi devo solo riposare. Benvenuto Brando Maria, 4kg di leggerezza”, aveva scritto l’ex tronista, sotto alla foto che lo ritraeva emozionato e felice insieme a Irene. (Continua dopo la foto)





Ed è proprio lì, su Instagram, che l’ex tronista di Uomini e Donne mostra spesso le sue meraviglie. Due bambini bellissimi identici al papà nei lineamenti, ma con gli stessi colori, chiarissimi, della mamma (Irene infatti è bionda con gli occhi azzurri. E bellissima). Papà Francesco, che non ha certo perso il suo fascino, immortala di continuo Maria Sole e Brando Maria. (Continua dopo le foto e i post)







E ogni volta che Francesco e Irene pubblicano delle foto o dei video dei loro splendidi bambini, i follower impazziscono. I fan, così come i colleghi del mondo dello spettacolo e gli amici della coppia, non possono fare a meno di notare ogni volta l’incredibile bellezza di Maria Sole e Brando Maria. Si abbatte una pioggia di like e di commenti sotto ogni post della coppia. Così come è impossibile non notare come Francesco Arca sia un papà dolce, affettuoso e felice di trascorrere il tempo con loro. E sexy.

