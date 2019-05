Pamela Perricciolo è un’agente di personaggi famosi per la Aicos Management, conosciuta soprattutto per essere la manager dell’ex volto del Bagaglino Pamela Prati. Purtroppo non si hanno molte notizie riguardanti Pamela Perricciolo. Controllando anche i suoi profili social, non sappiamo quando è nata e dove. E quindi non ci sono informazioni riguardo la sua famiglia e il suo passato anche lavorativo. Il profilo Instagram è diventato privato nel maggio del 2019, mentre in quello Facebook, Pamela posta soprattutto foto che riguardano il suo lavoro. Di certo aveva un legame fortissimo con Eliana Michelazzo, che guida la Aicos Management, l’agenzia di spettacolo di cui era socia anche la Prati.

Parlando appunto del lavoro possiamo basarci solo sul presente. Come detto, infatti, è manager di molti vip del mondo dello spettacolo e lavora per la Aicos Management, la cui direttrice è l'ex di Uomini e donne Eliana Michelazzo. Grazie a questo suo ruolo, ha quindi una fitta rete di conoscenze e amicizie nel mondo dello spettacolo e con le celebrità in generale. Nel 2019, il suo nome è rimbalzato tra carta stampata e televisione, finendo nel vortice del gossip dopo la notizia del presunto finto matrimonio della soubrette con Marco Caltagirone. Tutti la conoscono come 'Donna Pamela', appellativo che domina anche sul suo profilo Facebook e Instagram. Anni fa ha seguito una dieta che le ha permesso di perdere tantissimi chili. Nelle foto che si trovano sul web si può vedere la differenza tra la 'vecchia' e la 'nuova' Pamela.









Il 22 maggio, durante la puntata del Live di Barbara D'Urso, l'ex collega Eliana Michelazzo ha preso le distanze da Pamela Perricciolo e ha spiegato di essere andata in questura per sporgere una denuncia. "Ho detto di aver visto Mark Caltagirone per non sembrare pazza", ha detto facendo crollare il muro di bugie sul matrimonio mancato di Pamela Prati e Mark Caltagirone. "Quelle foto di Mark Caltagirone di profilo e con il cappellino … non è lui. La voce che abbiamo sentito dalla D'Urso non è la stessa. A questo punto ho più di un dubbio su Mark Caltagirone, se hai un compagno devi avere una foto con lui. Io non ho la certezza che la Prati non l'abbia mai visto".





Poi la confessione sul finto marito, Simone Coppi, ‘presentato’ dieci anni prima da Pamela Perricciolo. La lunga intervista dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha portato alla scoperta che i numeri di Simone Coppi, finto marito della Michelazzo per dieci anni, risultano intestati a due donne diverse: “Una la conosco, l’altra no. Il numero della Perricciolo faceva da ponte con quello di Simone. Questa scema ha creduto per dieci anni, quando parlavo con lui la Perricciolo era chiusa in un’altra stanza e le porte dovevano essere chiuse.”

La corteggiatrice ha poi annunciato di aver denunciato la collega: "Ho denunciato Pamela Perricciolo. Mia sorella, dieci anni della mia vita accanto a lei. L'ho denunciata perché tutto questo, purtroppo, l'ha creato lei con qualcun altro sicuramente. Non do tutta la colpa, c'è qualcuno dietro di lei e ce lo deve dire chi è. Dopo la confessione che ho fatto, l'ho sentita. Ha tentato più volte di prendersi gocce di quelle calmanti per dormire. Mi diceva sempre: 'Ho preso le gocce, se muoio pensa alla mia famiglia'. Mi spaventava su questo, avevo sensi di colpa. Ho sempre creduto a lei, era un'amica".





A poche ore dalla puntata del programma di Barbara D'Urso, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba su Pamela Perricciolo. "Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto alla privacy. Lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l'amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo.", si legge in un articolo.

Ha collaborato con numerosi artisti famosi, fra cui Milena Miconi, Georgette Polizzi, Angelo Sanzio e Rosa Perrotta. Quest’ultima ha deciso di lasciare la Aicos in seguito ai gossip e alle polemiche sulle presunte nozze fantasma della Prati, dissociandosi da quanto stava accadendo. Come detto, la vita privata di Pamela Perricciolo è coperta da un strettissimo riserbo. L’età, l’altezza e il peso della manager di Pamela Prati sono sconosciuti.

