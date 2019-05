Notte di dolore per Francesca De André: scoppia in un pianto disperato

Non c’è pace per Francesca De Andrè. Nella notte la ragazza è crollata scoppiando in un pianto disperato. A renderla ancora più triste, la decisione presa dal fidanzato Giorgio: ha voluto una pausa di riflessione; decisione, questa, che ha spiazzato la ragazza, considerato che, una settimana prima, le aveva assicurato che era tutto ok e che non era assolutamente geloso di Gennaro Lillio (e non ha fatto solo questa confessione). Barbara d’Urso era rimasta sorpresa dall’estrema calma di Giorgio, fino a che, qualche giorno fa, c’è stato un dietrofront e ora gli sono sorti dei dubbi sulla fidanzata.

La sorella l’ha difesa dopo quello che ha detto Giorgio. Ma Francesca De Andrè si sente comunque molto male. Lo ha confessato nella notte, lasciandosi andare a un lungo pianto liberatorio: “Mi sento un mostro. Che vita di m…a. Voglio spegnermi. Che brutta sono”. Se l’è poi presa con Gennaro Lillio, reo di non saper prendere mai una posizione. Continua dopo la foto









“Perché? Non me ne frega un c…o! Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono”. I nervi di Francesca De Andrè sono a fior di pelle. Per Francesce De Andrè è stata una settimana difficile tanto che ci sono dubbi se la sua permanenza all’interno della casa durerà o meno. Francesca De Andrè Nata a Genova il 25 gennaio del 1990, ha appena compiuto 29 anni. Vive però a Milano dove lavora come modella e opinionista. Continua dopo la foto





Spesso ha preso parte a programmi condotti da Barbara d’Urso su Canale 5 come Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma alle spalle della bella ragazza c’è anche la musica, ha infatti inciso una celebre cover di Yes Sir, I can boogie di buon successo. Questa non è la sua prima partecipazione ad un reality, visto che nel 2011 ha preso parte all‘Isola dei Famosi (edizione condotta da Simona Ventura e Nicola Savino). Continua dopo la foto







Sul fronte privato la sua vita sta subendo continui colpi di scena. Fidanzata con Giorgio Tambellini, è stata avvertita nella casa di un presunto tradimento (poi bene o male smentito) di lui con tale Roxy Zamboni. Proprio quando il peggio sembrava passato ecco arrivare un’altra batosta, questa volta veritiera: Tambellini è stato beccato in atteggiamenti intimi con una mora e ha deciso di lasciare Francesca con un post su Instagram. Il dramma privato della De André è andato in scenanella settima puntata in onda il 20 maggio

