Il ‘Pamela Prati – Gate’ è crollato. Tutto il castello di bugie su Mark Caltagirone è crollato. Dopo settimane trascorse a difendere strenuamente la sua storia d’amore e il matrimonio con un uomo che nessuno ha mai visto – nemmeno lei, stando poi a quanto è emerso – la ex stella del Bagaglino cambia versione. Lo fa nello studio di Verissimo, nella puntata che vedremo in onda sabato 25 maggio.

Quello stesso studio in cui due sabati fa era apparsa molto seccata dalle continue accuse di media e pubblico. Quello stesso studio che aveva abbandonato per andare a prendere una foto del presunto Mark Caltagirone in camerino e mostrarla a Silvia Toffanin. Ma solo a lei, non alle telecamere e dunque al pubblico. Nella registrazione da poco avvenuta, il dietrofront: Pamela, fanno sapere i beninformati, ammette per la prima volta che Mark Caltagirone non esiste. (Continua dopo la foto)









La Prati confessa di non aver mai visto né sentito al telefono il suo promesso sposo che, questo almeno è quello che si è appreso dalle anticipazioni, credeva di conoscere personalmente il giorno delle fantomatiche nozze più e più volte rimandate. Non solo. La Prati dice anche alla padrona di casa di Verissimo (l’intervista è stata realizzata in fretta e furia e infatti il pubblico non era presente) di essere stata plagiata dalle due manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. (Continua dopo la foto)





Per la cronaca, poche ore prima dell’intervista a Verissimo, la Michelazzo era stata ospite di Barbara D’Urso per ritrattare quanto sostenuto nelle ultime settimane, chiedere scusa al pubblico e annunciare di aver sporto denuncia nei confronti della Perricciolo, che l’avrebbe ingannata; quest’ultima, invece, sarebbe poi stata ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. Ma torniamo alla foto di ‘Mark Caltagirone’ che la Prati aveva mostrato alla Toffanin. Se Mark non esiste, chi era ritratto in quello scatto? Pare che sia un manager del mondo dello spettacolo, scrive il settimanale Oggi, che ora ha deciso di agire per vie legali. (Continua dopo la foto)







“Ho appreso da voi (si riferisce a Oggi, ndr) che la mia fotografia è stata carpita e utilizzata per accostarmi alla signora Pamela Prati in relazione alla vicenda del matrimonio con tale Mark Caltagirone. Atteso che questa immagine che mi raffigura anche insieme con una delle mie figlie è stata utilizzata senza la mia autorizzazione, non so neanche in che modo appresa dai soggetti che l’hanno usata, ho già dato mandato al mio legale, Avv. Roberto Pugnaghi di Milano, per le più opportune azioni legali a mia tutela. Autorizzo in tal senso a riportare le mie parole e la mia fotografia col mio reale nominativo”

