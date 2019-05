View this post on Instagram

Buonasera a tutti. Voglio precisare che io non sono in ospedale! Sono a casa mia che devo solo riposare. Si ho la trombosi al braccio destro e sto facendo le cure. Non sono stata male dopo @ballandoconlestelle perché non eravamo in onda sabato sera ma ero presente al mio evento I AM A WOMAN LIVE a Roma, che è stato un successo enorme. Tutto le news ufficiale le trovate sulle mie pagine Facebook e Instagram ufficiali. Buona serata a tutti. 🧐 #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai