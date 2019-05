Il suo sogno si era avverato nel 2003, il 29 marzo, quando ha detto sì a Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena. Patrizia Groppelli , segno zodiacale gemelli, è stata per anni principessa, e da lui aveva preso il cognome: Patrizia D’Asburgo Lorena era diventato il suo nome. Proveniente da una facoltosa famiglia milanese, ha studiato dalle Orsoline e completato l’iter a Miami con una laurea in Marketing, la favola della principessa si è sgretolata in poche ore dopo aver scoperto che la sua migliore amica (Daniela Santanchè) se la faceva con il suo principe.

Da allora per lei sono stati mesi difficili. Patrizia ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Sallusti, direttore del Il Giornale ma anche ex compagno della Santanchè. Sì, un vero intreccio degno della soap "Beautiful" quella che ha investito il quartetto di ormai ex amici.









Dopo aver scoperto del flirt del marito con Daniela Santanchè, Patrizia Groppelli ha deciso di abbandonare il titolo nobiliare e scherzosamente sul suo account Instagram ha scelto di chiamarsi "Fu D'Asburgo". La Groppelli aveva voluto 'salutare' l'anno lasciando un messaggio diretto proprio al marito fedifrago. "Entriamo nel 2017, a testa alta, senza ipocrisie o furbizie", esordiva Patrizia in una lettera pubblicata da Chi. "E siccome: … ci sono uomini che non hanno onore e danno un prezzo al loro cognome, chiedendo soldi per concederlo o per lasciarlo, come fosse un'auto usata".





"Ci sono donne che odiano altre donne al punto da tormentare il proprio uomo per ottenere l'esclusiva di un cognome non loro; … ci sono donne che comperano il cognome dall'uomo, come una crema di bellezza, rinnegando così la propria famiglia e le radici; … ci sono donne, tante, che valgono per quello che sono indipendentemente dal cognome; … ci sono altrettante donne che danno al cognome il senso di un legame indissolubile, che sia quello del padre o del marito; … e ci sono donne che non possono guardarsi allo specchio con serenità, non solo per le rughe (e io non vorrei mai essere tra queste)".





“Siccome c’è tutto questo”, concludeva Patrizia, “vi annuncio che da oggi rinuncio al cognome d’Asburgo che mi spetterebbe di diritto, almeno fino a sentenza definitiva di divorzio e probabilmente anche dopo, perché mi identifica nel mio lavoro. No, da oggi, sarò con orgoglio Patrizia Groppelli, non più principessa, semplicemente, come sempre (ma diversamente da sempre), la vostra Pat”. Patrizia Groppelli discende da una ricca famiglia e che da piccola i genitori decisero di farla studiare presso le Orsoline e subito dopo il liceo vola a Miami dove frequenta l’università e si laurea in Marketing. Originaria di Milano, in Lombardia, Patrizia Groppelli è nata il 4 giugno 1973, sotto il segno dei Gemelli. È alta 170 centimetri circa e pesa circa 63 chili.

