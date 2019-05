Veronica Maya, vero nome Veronica Maria Russo, è una delle conduttrici Rai più conosciute. Figlia di un ristoratore e di una regista teatrale, Veronica ha vissuto l’infanzia in Francia, a Parigi.

Si trasferisce a Piano di Sorrento dove i suoi genitori gestiscono un ristorante. All’età di 20 anni si diploma e successivamente vince una borsa di studio per la scuola di Renato Greco a Roma, dove debutta come attrice di teatro recitando in vari musical.

Debutta sugli schermi nazionali nel 2004 nei programmi sportivi di Rai 2 Sabato Sprint e Dribbling mentre trova il successo nella stagione televisiva 2005-2006 conducendo ogni sabato pomeriggio su Rai 1 il programma Stella del Sud. Successivamente è diventata uno dei volti di punta della tv di stato; ha condotto numerose edizioni dello Zecchino d’Oro, Uno mattina estate, Linea Verde, Verdetto Finale. Nell’autunno 2014 è una delle concorrenti della quarta edizione del talent show di Rai 1 Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Nell’ottava puntata di Tale e Quale Show la conduttrice era salita sul palco nei panni di Madonna e aveva cominciato la sua performance di Material Girl. (Continua a leggere dopo la foto)









Il corpetto del vestito si era allentato e pochi secondi dopo l’inizio aveva cominciato a calare finché non aveva ceduto del tutto. Veronica Maya era rimasta col seno fuori e solo grazie all’intervento di Carlo Conti, che aveva mandato la pubblicità, la conduttrice si era potuta sistemare l’abito di scena. Una scena molto imbarazzante per Veronica Maya, che secondo i maligni non era stata più chiamata in Rai proprio per lo scandalo. (Continua a leggere dopo la foto)





Sempre in questo periodo a Maya viene affidata anche la conduzione (che prima dell’estate 2014 le è stata tolta insieme alla già citata sostituzione nel tribunale) della nuova edizione dello Zecchino d’Oro, questa volta però in conduzione singola (cioè senza il suo ex socio, l’attore Pino Insegno, perché impegnato in altri programma. Da qualche anno la conduttrice è ospite fissa nei programmi di Barbara D’Urso come opinionista. Il 4 gennaio 2017, in spiaggia ai Caraibi, Veronica Maya si è sposata con Marco Moraci, chirurgo plastico, davanti a 40 invitati, tutti vestiti di bianco. I due si sono sposati altre due volte, l’ultima è stata nell’aprile del 2019 (video). (Continua a leggere dopo la foto)





La coppia ha tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016. Dal 2005 al 2010 è stata sposata con Aldo Bergamaschi che, per amore, aveva rinunciato alla carriera di cantante per gestire il ristorante del suocero a Montecarlo. Un amore che è giunto al capolinea con l’annullamento della Sacra Rota. Veronica Maya è nata a Parigi, 14 luglio 1977. È alta 170 centimetri e pesa 60 chili.

