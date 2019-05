Eliana Michelazzo è un’agente e imprenditrice italiana. Gestisce una delle agenzie di influencer più famose d’Italia, la Aicos Management, insieme alla collaboratrice Pamela Petricciolo. Agenzia che si occupa di seguire vip e personaggi del mondo dello spettacolo. In alcune interviste l’agente dei vip ha raccontato di aver dovuto iniziare a lavorare molto presto, a soli 15 anni. In quel periofo Eliana faceva l’estetista, finché non si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Alcuni forse non sanno, o non ricordano, che l’agente di Pamela Prati ha anche partecipato in passato proprio come corteggiatrice di Federico Mastrostefano.

Era la stagione 2008-2009 e una giovanissima Eliana Michelazzo sedeva proprio nella schiera delle corteggiatrici per cercare di conquistare il nuotatore laziale. Purtroppo per lei, però, la sua esperienza nello studio di Maria De Filippi non durò tantissimo e Federico scelse Pamela Compagnucci. La storia tra i due, però, finì dopo un solo anno. Da quel momento Eliana Michelazzo è scomparsa dalla televisione e ha deciso di intraprendere un altro lavoro. Insieme a Pamela Petricciolo, ha aperto un’agenzia ed è diventata una manager. Oggi Eliana è un’affermata agente di vip e soprattutto uno dei dirigenti dell’agenzia Aicos Management. (Continua a leggere dopo la foto)









Il suo nome è saltato fuori dopo che Pamela Prati ha annunciato le nozze con il suo fidanzato, tale Mark Caltagirone. Da quel momento l’ex showgirl ha iniziato una serie di ospitate per raccontare la sua favola d’amore, ma quando la data del matrimonio si stava avvicinando in molti hanno iniziato a dubitare dell’esistenza dello sposo. Nessun paparazzo è mai riuscito a fotografarlo in compagnia della Prati e l’8 maggio 2019, data del matrimonio, le nozze sono saltate. E qui salta fuori il nome di Eliana Michelazzo.

L’agente di Pamela Prati è stata ospite di diverse trasmissioni per confermare l’esistenza di Mark Caltagirone e, di conseguenza, della nozze con Pamela Prati. “Ha avuto la pressione alta, è stata un po’ male però oggi sta bene – ha spiegato la sua agente nel salotto di Live – Non è la D’Urso – diciamo che ha 60 anni quindi la tensione l’ha portata a questo, più che altro perché stanno facendo assiduamente, gente che chiede, sembra che abbia ammazzato qualcuno”. (Continua a leggere dopo la foto)





La giovane è stata attaccata pesantemente da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e nella puntata del ‘’Live – non è la D’Urso’’ in onda il 22 maggio Eliana deciderà di vuotare il sacco e si raccontare tutta la verità sulle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, dice. (Continua a leggere dopo la foto)





Eliana rivela in lacrime: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”. Conclude la Michelazzo: “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello”. Eliana Michelazzo è nata a Roma il 16 luglio 1979. È alta 165 circa per circa 55 chili di peso.

