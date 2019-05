“Meravigliosamente normale”. Così, come riporta Elle, definisce la sua bella e numerosa famiglia Cristina Parodi, conduttrice, giornalista e moglie di Giorgio Gori, da cui ha avuto tre figli. Alessandro è il loro secondogenito e come le sorelle, si discosta dall’archetipo del “figlio di”. Ha 21 anni (è nato il 20 agosto 1997) il fratello di Benedetta, che è la maggiore, e Angelica e raramente appare nei profili social dei suoi famosi genitori. Ma lo fa, per esempio, per sostenere papà Giorgio nella campagna elettorale da sindaco (bis) di Bergamo.

“Caratterialmente Alessandro è molto simile a me”, aveva svelato la conduttrice e giornalista parlando dei temperamenti della sua famiglia in un’intervista. A differenza delle sorelle – Benedetta è nata nel 1996 e Angelica è classe 2001 – Alessandro non sembra avere velleità artistiche. Entrambe hanno infatti la passione per la musica, mentre lui, da quanto si intuisce dalle sue foto di Instagram, ha più che altro quella per i viaggi. (Continua dopo la foto)









Benedetta, la maggiore dei fratelli Gori, che si è da poco laureata all’Università del gusto di Pollenzo (Ma “Non le interessa la cucina in sé, ma la sostenibilità, vorrebbe lavorare alla Fao e farà la tesi nello Zimbabwe seguendo un progetto del Cesvi”, ha raccontato la Parodi in un’intervista a Famiglia Cristiana) è “un fenomeno con il microfono in mano”, si legge sulla rivista. (Continua dopo la foto)





La piccola di casa, Angelica, 17 anni, studia al liceo di un college inglese e ha due singoli in uscita. E Alessandro? “Molto sensibile all’ecologia”, ha lasciato Città Alta per studiare Scienze ambientali e naturali a Siena. E, come detto, adora i viaggi. Quelli “on the road”, a quanto pare, che a volte condivide anche con la sorella di poco più grande. (Continua dopo foto e post)





“Grazie a Dio i miei tre figli sono cresciuti bene – ha detto sempre la Parodi parlando di Benedetta, Alessandro e Angelica -, anche se mi sono dedicata molto al lavoro, e mi sono fatta talvolta prendere da sensi di colpa e crisi di ansia perché non ci potevo essere nella loro quotidianità. Ma sono bravi, sereni, stanno cercando la loro strada nel mondo, e questa è la cosa che mi rende più orgogliosa. Molto più del migliore indice di ascolto”.

