Sulla vita privata di Giorgio Tambellini non si hanno moltissime informazioni. L’uomo è infatti un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo, salito alla ribalta per essere il fidanzato di Francesca De Andrè, concorrente dell’edizione numero sedici del Grande Fratello. Giorgio Tambellini e l’ex fidanzata di Daniele Interrante, Francesca De Andrè, si sono conosciuti nell’estate del 2018. La loro storia d’amore, dunque, non si caratterizza per essere particolarmente lunga ma sicuramente molto intensa.

La ragazza aveva svelato il legame con Giorgio Tambellini nel marzo del 2019 durante una puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. In quell’occasione aveva detto: “Barbara io ti avevo detto che andavo spesso in Toscana… Ebbene sì, c’è questo ragazzo che si chiama Giorgio ed è toscano. Lui ha 34 anni e in verità ci vediamo da settembre ma l’ho tenuto nascosto perché stavo valutando. È molto simpatico, è un lavoratore che non fa parte del mondo dello spettacolo”. Il giovane, infatti, lavora nell’azienda di autonoleggio di proprietà della sua famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)









Come riporta il suo profilo Instagram (aperto in occasione dell’ingresso della fidanzata nel reality show condotto da Barbara D’Urso) ama viaggiare, il buon cibo e la buona musica. Il lucchese e la De André – come ha raccontato la ragazza – si sono conosciuti a Forte dei Marmi, grazie ad amicizie comuni, nell’estate del 2018 e da allora non si sono più lasciati. Durante la sesta puntata del reality di Canale 5, il ragazzo toscano ha varcato la porta rossa più famosa d’Italia per riabbracciare la fidanzata e mettere in chiaro che non c’è stata alcuna infedeltà e che le coccole che ha visto tra Francesca e Gennaro non gli hanno dato fastidio. (Continua a leggere dopo la foto)





Giorgio Tambellini era stato paparazzato insieme alla bionda Rosy Zamboni fuori dalla casa della De André e ovviamente la notizia aveva creato un gran scalpore. A quel punto, avuta notizia della paparazzata, Francesca De André si era lasciata andare a coccole e intimità con un altro concorrente del Grande Fratello, il modello napoletano Gennaro Lillio. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma questo non sembra aver turbato più di tanto il toscano, anzi. “Io chiuso qui dentro potrei fare peggio”, è stata la risposta spiazzante Giorgio Tambellini, che ha preferito trascorrere il poco tempo a disposizione sbaciucchiando la fidanzata. Pochi giorni dopo, però, imprenditore toscano è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza, la mora Francesca Gottardi, ex compagna di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco. Giorgio Tambellini è nato in Toscana nel 1984. È altro circa un metro e ottanta e pesa circa 75 chili.

