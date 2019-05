Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, musicista, cantautore e interprete, comincia a suonare la chitarra, ad otto il pianoforte, appassionandosi alla musica classica. Frequenta quattro anni di liceo classico e termina gli studi liceali passando al liceo scientifico sperimentale. Nel 1984, influenzato dalle correnti musicali dell’epoca, come la New Wave, il New Romantic e il Synth pop, riesce finalmente a convincere i genitori ad acquistargli il suo primo sintetizzatore, un Korg-Poly 800. Comincia così il suo percorso musicale.

Nel 1991, insieme a Sergio Carnevale e Marco Pancaldi, poi sostituito da Livio Magnini, i due inseparabili compagni d’avventura Morgan ed Andy fondano i Bluvertigo. Nel 1994 Morgan (basso e voce), Andy (tastiere), Pancaldi (chitarre) e Sergio (batteria) pubblicano il loro primo singolo Iodio. Partecipano a Sanremo Giovani, ottenendo consensi dalla critica e piazzandosi al terzo posto fra i gruppi musicali. Nel 1995 il gruppo pubblica il primo album Acidi e basi, seguito da Metallo non metallo (1997), che porterà la band alla vittoria all’MTV Europe Music Awards come miglior gruppo italiano, e alla vendita di 400mila dischi. Nel 2001 il grande successo con il singolo ‘L’assenzio‘, poi tanti altri brani pubblicati e, nel 2016, la decisione di sciogliersi. (Continua a leggere dopo la foto)









Negli anni cresce la sua fama di performer poliedrico e personaggio che fa discutere: Morgan è un poeta-cantautore colto ed allo stesso tempo un giudice caustico, genio e sregolatezza. Questo suo modo di essere, col tempo, gli ha causato non pochi problemi facendolo salire agli onori della cronaca per problemi di droga e con il fisco. Nel 2010, a causa di un’intervista rilasciata al mensile Max nella quale il cantante confessa di fare uso di cocaina come antidepressivo, viene squalificato dal festival di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)





Più di una volta Morgan ha rivestito il ruolo di giudice ad X Factor. Nel 2016 e 2017 arriva ad Amici, ma l’ultima volta è protagonista di una polemica che ha grande eco mediatica. Morgan per sole quattro puntate veste il ruolo di direttore artistico al serale e al termine di ripetuti dissapori con la produzione e con gli stessi ragazzi della squadra bianca, Maria De Filippi annuncia tramite comunicato stampa la sua esclusione dal programma. Nel 2019 è uno dei giudici e coach di The voice of Italy. Nell’ottobre 2018 è co-conduttore della 42° Rassegna della canzone d’autore, promossa dal Club Tenco, durante la quale si esibisce inoltre con il Premio Tenco 2018 Zucchero sulle note di Love Is All Around.

(Continua a leggere dopo la foto)







Nel febbraio del 2019 sale sul palco dell’Ariston per duettare, in occasione della serata speciale, con Achille Lauro cantando Rolls Royce. Morgan è stato fidanzato con l’attrice italiana Asia Argento per ben 7 anni, dal 2000 al 2007. I due hanno avuto una figlia, Anna Lou, nata il 20 giugno del 2001, oggi una bellissima ragazza. Il 28 dicembre del 2012, invece, è diventato padre per la seconda volta di Lara. Quest’ultima è nata dalla relazione con Jessica, una delle concorrenti di X Factor 5. Marco Castoldi, in arte Morgan, è alto 1,74 e pesa 63 kg. È nato a Milano il 23 dicembre del 1972.

Gué Pequeno: età, altezza, peso, fidanzata e figli