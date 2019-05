Cantante rap italiano, Gué Pequeno ha un’infanzia difficile. Da bambino, infatti, a causa di una malattia che non gli permette di aprire completamente un occhio viene bullizzato ed emarginato fino all’adolescenza. Al Liceo arrivò la svolta per Gué Pequeno, come raccontato da lui in un’intervista a Radio Deejay: “Ero molto introverso da piccolo, poi al liceo ho fatto le amicizie giuste, mi hanno preso in simpatia. Ed eccomi qui…”.

La carriera di Gué Pequeno, nonostante la giovane età, inizia nel 1997, quando conosce Jake La Furia. I due, così, decidono di formare il duo Sacre Scuole, e ben presto a loro si aggiunge anche Dargen D’Amico, ex compagno di classe di Gué Pequeno. Tuttavia il gruppo pubblica un solo album, 3 MC’s al cubo, e poco dopo il trio decide di sciogliersi per via di alcuni contrasti tra Jake e Dargen. Dopo essersi occupato di lavori non proprio leciti, Gué lavora in un call center e continua a girare per il Parco Sempione fino a quando non acquisisce i primi successi insieme ai Club Dogo, gruppo hip hop che diviene in poco tempo fra i più noti in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)









Gué Pequeno crea un’etichetta discografica indipendente, intitolata Tanta roba. Con lui collaborano artisti del calibro di Fedez, Salmo, Gemitaiz, J-Ax ed Emis Killa. Nel 2011 Gué Pequeno decide di iniziare la sua carriera da solista, e così pubblica il suo primo album, Il Ragazzo d’Oro. A giugno 2013, il cantante pubblica il suo secondo disco, Bravo Ragazzo, certificato l’anno dopo disco di platino per aver raggiunto la soglia delle 50.000 copie vendute. Importante è anche la collaborazione con lo stesso Marracash nel disco “Santeria”, nel quale spicca il pezzo “Nulla accade”. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel corso di questi anni collaborerà con alcuni dei migliori rapper della scena underground come Noyz Narcos, J-Ax, Marracash, Entics, Emis Killa, Gemitaiz e non solo. Nota a tutti la rivalità con Fedez. Anni fa c’è stata una vera e propria contesta fra i due per assumere il ruolo di giudice del talent show “X Factor”. Nel 2019 Guè Pequeno approda comunque in televisione partecipando come giudice a The Voice of Italy. Nel febbraio 2019 ha duettato con Mahmood al Festival di Sanremo (qui il video). Il brano ‘Soldi’ poi vincerà l’edizione del festival della canzone italiana sbaragliando la concorrenza di veri veterani della canzone italiana. (Continua a leggere dopo la foto)





Della sua vita privata non si sa molto, tuttavia pare che il cantante non abbia una fidanzatae che sia al momento single, nonostante poche settimane fa sia stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna. I più celebri sono quelli (presunti) con Nicole Minetti, Elena Morali, Sara Tommasi e Natalia Bush. Gué Pequeno è nato a Milano il 25 dicembre 1981 e il suo vero nome è Cosimo Fini. È alto 188 centimetri e pesa 81 chilogrammi.

Elettra Lamborghini: età, altezza, peso, fidanzato e figli